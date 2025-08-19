12 दिनों से लापता अर्चना तिवारी मिली सुरक्षित... स्वजनों से हुई बात, मुंहबोले भाई ने की पुष्टि

कटनी नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अर्चना तिवारी पिछले 12 दिनों से लापता हैं। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थीं और रक्षाबंधन के मौके पर अपने घर कटनी के लिए ट्रेन से रवाना हुई थीं। लेकिन चलती ट्रेन से गायब हो गई।

ग्वालियर में मिली अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी आते समय नर्मदा एक्सप्रेस से रहस्यमय तरीके से लापता मंगलनगर निवासी अर्चना तिवारी के ग्वालियर में मिलने की सूचना आई है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नही है कि वह ग्वालियर में कहां से मिली है। उनके स्वजन कटनी से रवाना हुए हैं, जबकि जीआरपी की एक टीम पहले ही ग्वालियर रवाना हो चुकी थी।