    12 दिनों से लापता अर्चना तिवारी मिली सुरक्षित... स्वजनों से हुई बात, मुंहबोले भाई ने की पुष्टि

    मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी पिछले 12 दिनों से लापता है। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी और रक्षाबंधन पर अपने घर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन चलती ट्रेन से गायब हो गई।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 01:49:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 03:54:43 PM (IST)
    HighLights

    1. 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी मिली सुरक्षित।
    2. इंदौर से कटनी आते समय ट्रेन से हुई लापता।
    3. अर्चना के ग्वालियर में मिलने की सूचना मिली।

    कटनी नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अर्चना तिवारी पिछले 12 दिनों से लापता हैं। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थीं और रक्षाबंधन के मौके पर अपने घर कटनी के लिए ट्रेन से रवाना हुई थीं। लेकिन चलती ट्रेन से गायब हो गई।

    ग्वालियर में मिली अर्चना तिवारी

    इंदौर से कटनी आते समय नर्मदा एक्सप्रेस से रहस्यमय तरीके से लापता मंगलनगर निवासी अर्चना तिवारी के ग्वालियर में मिलने की सूचना आई है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नही है कि वह ग्वालियर में कहां से मिली है। उनके स्वजन कटनी से रवाना हुए हैं, जबकि जीआरपी की एक टीम पहले ही ग्वालियर रवाना हो चुकी थी।

    वहीं जीआरपी की दूसरी टीम भी स्थानीय स्तर पर रवाना हुई है लेकिन कहां गई है यह जानकारी मीडिया को फिलहाल नही दी जा रही है। अर्चना के मुंहबोले भाई अंशु मिश्रा ने अर्चना से उसकी मां बात करने की बात बताई है। अर्चना कहां से मिली और किस परिस्थिति में मिली इसको लेकर अभी जानकारी स्पष्ट नही हो पाई है।

