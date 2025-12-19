कटनी के विलायतकला-स्लीमनाबाद मार्ग पर ऑटो व लोडर आपस में भिड़े, एक की मौत, तीन गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत विलायतकला-स्लीमनाबाद मार्ग पर शुक्रवार की शाम को झरेला मोड़ के पास आटो व लोडर आपस में भिड़ गए। जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम विलायतकला से स्लीमनाबाद की ओर जा रहे आटो और सामने से आ रहे लोडर वाहन की झरेला मोड़ के पास जोरदार भिड़ंत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार दोनों वाहनों की गति तेज थी, जिसके कारण मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठे।

दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना बड़वारा पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही बड़वारा पुलिस बल मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद अभिषेक बर्मन पिता गिरधारी बर्मन, निवासी मंगल नगर थाना रंगनाथ नगर को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों की पहचान पप्पू कुशवाहा पिता जवाहर कुशवाहा, निवासी ग्राम भुड़सा बड़वारा, छोटू कोल पिता विदेशी कोल ग्राम भुड़सा और रजनीश तिवारी पिता गोविंद प्रसाद मंगल नगर, थाना रंगनाथ निवासी के रूप में हुई है।