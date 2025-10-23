कटनी के बाकल में देर रात थाने में युवकों ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों से की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। बाकल थाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर को एक युवक के साथ समुदाय विशेष के दो युवकों द्वारा अपहरण कर उसके साथ मारपीट कर सिगरेट से जलाने के मामले में देर रात फिर बवाल मच गया। रात को बड़ी संख्या में युवक थाने पहुंचे और बवाल मचाते हुए पुलिस कर्मियों से मारपीट भी की। जिसमें दो पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है। बाकल में 19 अक्टूबर को कुनाल सिंह राजपूत नामक युवक को स्थानीय निवासी असीम खान और अमिल खान उसे धोखे से अपने साथ ले गए थे और वहां पर उसके साथ ही हथियारों का डर दिखाकर मारपीट की और उसके शरीर को सिगरेट से जलाया।

घटना के बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने मारपीट की धाराओं का प्रकरण दर्ज किया था। जिसको लेकर करणी सेना के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया था। बुधवार को प्रदर्शन से पहले पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोनो आरोपितों पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया था।