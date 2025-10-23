मेरी खबरें
    कटनी के बाकल में देर रात थाने में युवकों ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों से की मारपीट

    मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बाकल थाना इलाके में समुदाय विशेष के दो युवकों द्वारा एक युवक को किडनैप कर उसे सिगरेट से दागने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उधर इस दौरान फोन पर धमकी देने का मामला भी सामने आया। जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान युवकों ने थाने में बवाल शुरू कर दिया और पुलिसकर्मियों से मारपीट भी की।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 10:29:12 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 10:31:06 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। बाकल थाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर को एक युवक के साथ समुदाय विशेष के दो युवकों द्वारा अपहरण कर उसके साथ मारपीट कर सिगरेट से जलाने के मामले में देर रात फिर बवाल मच गया। रात को बड़ी संख्या में युवक थाने पहुंचे और बवाल मचाते हुए पुलिस कर्मियों से मारपीट भी की। जिसमें दो पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है। बाकल में 19 अक्टूबर को कुनाल सिंह राजपूत नामक युवक को स्थानीय निवासी असीम खान और अमिल खान उसे धोखे से अपने साथ ले गए थे और वहां पर उसके साथ ही हथियारों का डर दिखाकर मारपीट की और उसके शरीर को सिगरेट से जलाया।

    घटना के बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने मारपीट की धाराओं का प्रकरण दर्ज किया था। जिसको लेकर करणी सेना के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया था। बुधवार को प्रदर्शन से पहले पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोनो आरोपितों पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया था।


    घरों की तलाशी लेने की मांग

    करणी सेना व ग्रामीणों ने बुधवार को प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम किया था और संबंधितों के घरों की तलाशी लेते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारियों की समझाइश के बाद लोग शांत हो गए थे। बताया जाता है कि देर शाम बहोरीबंद के किसी समुदाय विशेष के युवक ने बाकल के एक युवक को फोन करके धमकी दी थी और उसके चलते युवक एकत्र होकर रात को थाने पहुंच गए थे।

    थाने में शिकायत दर्ज कराने के दौरान ही युवकों ने बवाल शुरू कर दिया और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की जिसमें दो जवानों को चोट आई हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तनाव को देखते हुए रात को ही पुलिस अधिकारी बाकल पहुंच गए और बल तैनात किया गया है। एसडीओपी स्लीमनाबाद आकांक्षा चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में नामजद 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और शेष लोगों की पहचान की जा रही है। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

