कटनी में माधव नगर के ज्वेलर्स शो रूम में सेंध, गोल्ड-डायमंड के 12 करोड़ रुपये के आभूषण ले गए चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र के ज्वेलर्स शो रूम में सेंध लगाकर सनसनी खेज चोरी की घटना सामने आई है। बरगवां मुख्य मार्ग में किसना शोरूम में रात को पीछे से दीवार में सेंध लगाकर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया।
गोल्ड, डायमंड सहित 12 करोड़ के जेवर चोरी होने की घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और एसपी सहित सभी थानों के प्रभारी और बल को जांच में लगाया गया है।
माधव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगवां मुख्य मार्ग पर किसना ज्वेलर्स के नाम से बजाज और अग्रवाल फैमिली शोरूम का संचालन करती है। रात को शोरूम बंद हो गया था और गार्ड बाहर तैनात थे।
इस बीच सुबह 4 बजे के आसपास पीछे की ओर लगी पहाड़ी से बदमाशों ने दीवार में छेद किया और उसके सहारे अंदर घुसकर शोरूम में रखे लगभग 12 करोड़ रुपये के सोने चांदी डायमंड आदि के आभूषण लेकर फरार हो गए।
शोरूम के पीछे पहाड़ी और खुली खदान है। जहां पर सिलेंडर, कटर सहित सेंधमारी के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री पड़ी मिली है।
खोजी श्वान, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम जांच कर रही है। जब 11 बजे के बाद शोरूम के संचालक और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शोरूम खोला गया तो अंदर सारी ज्वेलरी गायब थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पाया कि पीछे के रास्ते से सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद एसपी अभिनव विश्वकर्मा, एडिशनल एसपी कमल मौर्य सहित माधव नगर, कुठला, कोतवाली, रंगनाथ नगर थाना प्रभारी सहित पुलिस लाइन के भी अधिकारी साइबर सेल की टीम को जांच में लगाया गया है।
इसके साथ ही शोरूम के पीछे पहाड़ी और खुली खदान है। जहां पर सिलेंडर, कटर सहित सेंधमारी के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री पड़ी मिली है। पुलिस की टीम में शहर के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है।
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