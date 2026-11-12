कटनी में माधव नगर के ज्वेलर्स शो रूम में सेंध, गोल्ड-डायमंड के 12 करोड़ रुपये के आभूषण ले गए चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र के ज्वेलर्स शो रूम में सेंध लगाकर सनसनी खेज चोरी की घटना सामने आई है। बरगवां मुख्य मार्ग में किसना शोरूम में रात को पीछे से दीवार में सेंध लगाकर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया।

सभी थानों के प्रभारी और बल जांच में जुटे गोल्ड, डायमंड सहित 12 करोड़ के जेवर चोरी होने की घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और एसपी सहित सभी थानों के प्रभारी और बल को जांच में लगाया गया है। शोरूम बंद और गार्ड बाहर तैनात थे माधव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगवां मुख्य मार्ग पर किसना ज्वेलर्स के नाम से बजाज और अग्रवाल फैमिली शोरूम का संचालन करती है। रात को शोरूम बंद हो गया था और गार्ड बाहर तैनात थे। पहाड़ी से बदमाशों ने दीवार में छेद किया इस बीच सुबह 4 बजे के आसपास पीछे की ओर लगी पहाड़ी से बदमाशों ने दीवार में छेद किया और उसके सहारे अंदर घुसकर शोरूम में रखे लगभग 12 करोड़ रुपये के सोने चांदी डायमंड आदि के आभूषण लेकर फरार हो गए।