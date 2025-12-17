Katni: माइनिंग कारोबारी अशोक विश्वकर्मा के घर में ED की रेड, कर चोरी के मामले में हो रही कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। बुधवार तड़के आयकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए माइनिंग कारोबारी व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा व उनके भाइयों के ठिकानों पर छापेमारी की है। विभाग की टीम ने एक साथ घर, कार्यालय और अन्य परिसरों पर दबिश दी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर की टीम के दो दर्जन से अधिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

उनके जालपा देवी वार्ड निवास व कार्यालय के साथ टिकरिया और सिघनपुरी स्थित माइंस में में भी आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और कर चोरी से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और लेनदेन की जांच जारी है। विभाग की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है।