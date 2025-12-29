मेरी खबरें
    कटनी नगर निगम कमिश्नर से बदसलूकी करने वाले की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी

    कटनी नगर निगम का अतिक्रमण अमला व यातायात पुलिस शनिवार को नो पार्किंग में कार्रवाई कर रहे थे। इस दौरान कोतवाली तिराहे में नो पार्किंग में खड़ी एक कार को ...और पढ़ें

    By Mukesh TiwariEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 01:56:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 02:31:47 PM (IST)
    अभद्रता करने वाले पर कार्रवाई की मांग को लेकर उतरे कटनी नगर निगम के कर्मचारी।

    HighLights

    1. मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
    2. शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर मामला दर्ज किया गया
    3. वह कहां का रहने वाला है, इसकी जानकारी निकाली जा रही है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार को लेकर अभद्र टिप्पणी और कर्मचारियों को धमकाने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए और काम बंद कर रैली निकालकर कोतवाली थाना पहुंचे। जहां पर कोतवाली थाना प्रभारी राखी पांडेय को ज्ञापन सौंपा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले श्याम सुंदर पांडेय नामक व्यक्ति का पता लगाते हुए हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की।

    गिरफ्तारी न हिने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। कोतवाली प्रभारी ने अधिकारी कर्मचारियों को संबंधित पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद कर्मचारी वापस लौटे। शनिवार को शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने चलाए जा रहे अभियान के दौरान नगर निगम अतिक्रमण अमला व यातायात पुलिस नो पार्किंग में कार्रवाई कर रहे थे। इस दौरान कोतवाली तिराहे में नो पार्किंग में खड़ी एक कार को लॉक किया तो कार मालिक ने निगमायुक्त परिहार को लेकर अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए कर्मचारियों को भी नौकरी से निकलवा देने की धमकी दी।


    कड़ी कार्रवाई की मांग की गई

    मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। निगम कर्मचारी की शिकायत पर कार मालिक श्याम सुंदर पांडेय के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन संबंधित कहां का रहने वाला है, इस संबंध में जानकारी नही मिल सकी।

    वीडियो सामने आने के बाद निगम अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए एक महिला व आईएएस अधिकारी को लेकर सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

