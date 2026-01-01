मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कटनी जिले में 10 साल के बच्चे को उठाकर ले जाने वाले तेंदुए को वन विभाग ने लालच देकर पकड़ा

    कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र के घुनौर में मंगवालर को तेंदुए 10 साल के बच्चे को उठाकर ले गया था। इसके बाद में उसका शव जंगल में घनी झाड़‍ियों में मि ...और पढ़ें

    By Mukesh TiwariEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 02:01:00 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 02:11:49 PM (IST)
    कटनी जिले में 10 साल के बच्चे को उठाकर ले जाने वाले तेंदुए को वन विभाग ने लालच देकर पकड़ा
    वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ।

    HighLights

    1. शिकार को एक बार तेंदुआ खा कर निकल गया था
    2. रात को फिर शिकार रखा गया और तेंदुआ फंस गया
    3. अब तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। विजयराघवगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम घुनौर में मंगलवार को तेंदुए के हमले से गांव के 10 वर्षीय बालक की मौत के बाद गांव सहित आसपास के क्षेत्र में ग्रामीण दहशत में थे। वन अमला तेंदुए की खोज में लगा हुआ था।

    साथ ही घटनास्थल के पास पिंजरा लगाकर शिकार का लालच देकर फसाने का प्रयास किया जा रहा था। वन विभाग के लालच में आखिर गुरुवार की सुबह तेंदुआ फंस गया और पिंजरे में कैद हो गया। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मंगलवार को घुनोर गांव में तेंदुए के हमले से 10 वर्षीय राज कोल पिता देशराज कोल की मौत हो गई थी।


    गाय को छोड़कर बालक पर झपट्टा मारते हुए दबोचकर ले गया था

    गाय का शिकार कर उसे खा रहे तेंदुए की नजर जैसे ही 10 वर्षीय बालक राज के ऊपर पड़ी वह गाय को छोड़कर राज के ऊपर झपट्टा मारते हुए जबड़े में दबाकर जंगल की ओर भाग गया था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद राज का शव घनी झाड़ियां से प्राप्त हुआ था। उसके ठीक दूसरे दिन खिरवा नंबर एक में भी मंगलवार एवं बुधवार की दरमियानी रात गाय के बछड़े का शिकार होने की जानकारी लगते ही खिरवा नंबर एक सहित समीपी ग्राम खलैंधा पथरहटा सिनगौड़ी हथेड़ा व कई गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया था।

    जिसके बाद वन अमले ने पिंजरा लगाया तो उसमें रखे शिकार को एक बार तेंदुआ खा कर निकल गया। बुधवार की रात को दोबारा शिकार रखा गया और गुरुवार की सुबह तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। विजयराघवगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश भलावी ने बताया कि तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.