    कटनी-दमोह रोड पर पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्‍कर, हादसे में 4 की मौत

    दुर्घटना में दो युवकों सहित बालिका की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से वाहन लेकर भाग गया और रीठी से पहले वाहन सड़क पर खड़ा कर भाग निक ...और पढ़ें

    By Mukesh TiwariEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 09:19:33 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 09:24:28 PM (IST)
    कटनी-दमोह रोड पर पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्‍कर, हादसे में 4 की मौत
    मोटर साइकिल को टक्कर मारने वाला पिकअप वाहन। सौजन्य

    HighLights

    1. दुर्घटना में दो युवकों सहित बालिका की मौके पर मौत हो गई।
    2. घटना के बाद पिकअप चालक मौके से वाहन लेकर भाग गया।
    3. और रीठी से पहले वाहन सड़क पर खड़ा कर भाग निकला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। रीठी थाना क्षेत्र की सलैया चौकी अंतर्गत कटनी-दमोह मार्ग पर हीरापुर व बड़गांव के बीच गुरूवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। दमोह से कटनी की ओर टमाटर लेकर आ रहे एक पिकअप वाहन ने मोटर साइकिल सवारों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बच्ची सहित दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चौथे घायल ने रीठी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

    घटना के बाद पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर शव कब्जे में लिए हैं और देर शाम तक उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस उनकी शिनाख्ती में जुटी हुई थी। रीठी थाना प्रभारी मो. शाहिद ने बताया कि गुरुवार की शाम सात बजे के आसपास सलैया चौकी अंतर्गत कटनी-दमोह मार्ग पर हीरापुर व बड़गांव के बीच रैपुरा की ओर जा रहे मोटर साइकिल सवारों को टमाटर लेकर कटनी की तरफ आ रहे एक पिकअप वाहन ने सीधी टक्कर मार दी। मोटर साइकिल में तीन लोग सवार थे और उनके साथ आगे चार साल की बालिका बैठी हुई थी।


    दुर्घटना में दो युवकों सहित बालिका की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से वाहन लेकर भाग गया और रीठी से पहले वाहन सड़क पर खड़ा कर भाग निकला। घटना की जानकारी लगते ही सलैया चौकी प्रभारी विनोद पांडेय बल के साथ पहुंचे और गंभीर घायल एक युवक को एम्बुलेंस से रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया, जहां पर उसने भी इलाज के दौरान कुछ ही देर में दम तोड़ दिया।

    दुर्घटना में मृत चारों लोगों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि चारों पन्ना जिले के निवासी थे और पुलिस उनकी मोटर साइकिल के नंबर के आधार पर उनका पता-ठिकाना पता करने में देर शाम तक जुटी रही। थाना प्रभारी ने बताया कि पिकअप वाहन को जब्त किया गया है और मृतकों की शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है।

