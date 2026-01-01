नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। रीठी थाना क्षेत्र की सलैया चौकी अंतर्गत कटनी-दमोह मार्ग पर हीरापुर व बड़गांव के बीच गुरूवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। दमोह से कटनी की ओर टमाटर लेकर आ रहे एक पिकअप वाहन ने मोटर साइकिल सवारों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बच्ची सहित दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चौथे घायल ने रीठी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

घटना के बाद पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर शव कब्जे में लिए हैं और देर शाम तक उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस उनकी शिनाख्ती में जुटी हुई थी। रीठी थाना प्रभारी मो. शाहिद ने बताया कि गुरुवार की शाम सात बजे के आसपास सलैया चौकी अंतर्गत कटनी-दमोह मार्ग पर हीरापुर व बड़गांव के बीच रैपुरा की ओर जा रहे मोटर साइकिल सवारों को टमाटर लेकर कटनी की तरफ आ रहे एक पिकअप वाहन ने सीधी टक्कर मार दी। मोटर साइकिल में तीन लोग सवार थे और उनके साथ आगे चार साल की बालिका बैठी हुई थी।