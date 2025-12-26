भाजपा नेता नीलेश रजक की हत्या के आरोपी के मकान पर चला बुल्डोजर, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

कटनी, नईदुनिया प्रतिनिधि। कैमोर के भाजपा नेता नीलेश उर्फ नीलू रजक की सरेराह गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अकरम खान के अमरैया पार स्थित मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। एक दिन पहले ही अकरम के स्वजनों को घर खाली करने की जानकारी दी गई थी।

11 बजे तहसीलदार के साथ डीएसपी विजयराघवगढ़, कैमोर थाना प्रभारी, विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी सहित कैमोर नगर परिषद सीएमओ अमले के साथ अकरम के घर पहुंचे। आसपास के थानों और पुलिस लाइन से भी बल बुलाया गया। जमीदोज हुआ आरोपी का घर परिजनों को बाहर निकल जाने की समझाइश देने के बाद कार्रवाई प्रारंभ की गई। तीन जेसीबी की मदद से अवैध तरीके से बने अकरम के घर को जमीदोज करने की कार्रवाई शुरू की गई। सुरक्षा को लेकर नगर में बल तैनात किया गया है।

दिनदहाड़े मारी थी रजक को गोली 28 अक्टूबर को नीलेश रजक सुबह बेटी के स्कूल जा रहे थे। उसी दौरान अकरम ने अपने साथी प्रिंस जोसफ के साथ मिलकर दिनदहाड़े गोली मार दी थी। नीलू को विजयराघवगढ़ अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। क्षेत्र में फैल गया था तनाव घटना के बाद विजयराघवगढ़ और कैमोर की जनता आक्रोशित हो गई थी। बाजार बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था। दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। आईजी, डीआईजी सहित वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए थे और पांच जिलों का बल तैनात किया गया था।