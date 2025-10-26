मेरी खबरें
    कटनी जेल में कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश, मच्छरदानी के तार से रेता खुद का गला, अस्पताल में भर्ती

    MP News: मध्य प्रदेश के कटनी जेल में बंद विचाराधीन कैदी ने रविवार को बैरक में हुए विवाद के बाद मच्छरदानी के तार से खुद का गला रेतकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। समय रहते संतरियों ने उसे देख लिया और तार छुड़ाते हुए अधिकारियों को सूचना दी और उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 08:32:41 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 08:32:41 PM (IST)
    1. कटनी जेल में कैदी ने मच्छरदानी तार से गला काटा
    2. गुटखा शिकायत करने पर हुई थी मारपीट
    3. जेल के अंदर तंबाकू पहुंचने की हो रही जांच

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी ने रविवार को बैरक में हुए विवाद के बाद मच्छरदानी के तार से खुद का गला रेतकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। समय रहते संतरियों ने उसे देख लिया और तार छुड़ाते हुए अधिकारियों को सूचना दी और उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। जहां से चार घंटे के इलाज के बाद उसे वापस जिला जेल भेज दिया गया।

    जेल प्रबंधन में मचा हड़कंप

    मामले से जेल प्रबंधन में हड़कंप की स्थिति रही। जानकारी के अनुसार कटनी निवासी दीपक अहिरवार नामक युवक को जीआरपी ने चोरी के आरोप में पकड़कर जेल भेजा था। दीपक हत्या के मामले में विचाराधीन माधवनगर निवासी दीपक मोटवानी और पवन पटेल के साथ बैरक में रह रहा था।


    बताया जाता है कि दीपक ने जेल में बंद होने के बाद भी अंदर तंबाकू का उपयोग कर रहे दीपक मोटवानी की तंबाकू पकड़वा दी थी और इसी बात को लेकर रविवार को दीपक अहिरवार व दीपक मोटवानी के बीच विवाद हुआ। जिसमें मोटवानी ने उसकी पिटाई कर दी थी।

    संतरियों ने देख लिया वरना हो जाता बड़ा हादसा

    घटना के बाद जेल प्रबंधन ने दोनों को अलग-अलग बैरक में रख दिया था। इसी बीच रविवार की दोपहर को दीपक अहिरवार ने मच्छरदानी की पतली तार निकाली और उससे अपना गला रेतने लगा। समय पर संतरियों ने उसे देख लिया और तत्काल उससे तार छुड़ाकर अधिकारियों को सूचना दी और उसके बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया।

    यहां पर लगभग चार घंटे के इलाज के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया। जेल अधीक्षक प्रभात चतुर्वेदी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जेल के अंदर तंबाकू कैसे पहुंची, इसकी भी जांच की जा रही है।

