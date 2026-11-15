कटनी में झारखंड के गिरोह ने की 12 करोड़ की डकैती, GPS और CCTV से प्रयागराज में खोज रही पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: माधवनगर थाना क्षेत्र के किसना शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस की टीमों के हाथ सुराग लगे, लेकिन आरोपी अभी तक हाथ नहीं आए हैं। पुलिस की टीमें कटनी के साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी गिरोह की तलाश में जुटी हैं।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि ज्वेलरी शोरूम से 12 करोड़ रूपये से अधिक के डायमंड और सोने के जेवर सेंध लगाकर पार करने वाला गिरोह आटो से कटनी स्टेशन पहुंचा था और वहां से वह किसी ट्रेन में बैठकर सतना की ओर गया है।

सीसीटीवी फुटेज और टीमों की तलाश जिसके चलते टीमों को स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने में लगाया गया। जांच में सामने आया कि कुछ बदमाश सतना होते हुए प्रयागराज पहुंचे और वहां पर स्टेशन में उतरे हैं। टीम लगातार उनका पीछा करते हुए प्रयागराज व अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

उसके साथ ही प्रयागराज स्टेशन सहित उसके आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है, ताकि पता चल सके घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्य वहां से किस ओर भागे हैं। पुलिस को पूरा फोकस पिछले दो दिन से प्रयागराज में है और वहां की स्थानीय पुलिस की मदद से तीन टीमें जांच में जुटी हुई हैं।

शहर में भी खंगाले जा रहे रिकार्ड झारखंड के गिरोह के पूरी घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है और जिस गिरोह ने करोड़ों की चोरी की वो शातिर गिरोह है। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उससे पुलिस का अनुमान है कि लगभग एक सप्ताह तक गिरोह ने कटनी में रहकर शोरूम की रैकी की और कहां पर कौन सा समान है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है और पीछे से कहां से आया और सुरक्षित निकला जा सकता है, इन सब बातों को समझने के बाद योजना के तहत घटना को अंजाम दिया।

जिसके लिए मुंबई से जहां वे टूल्स किट खरीदकर लाए थे तो वहीं कटनी में सिलिंडर, कटर सहित अन्य सामग्री खरीदी। इतने दिन तक वे कहां पर रूके थे और कहां-कहां गए, इन सबकी जांच के लिए भी स्थानीय स्तर पर टीमों को लगाया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शहर के होटलों,लाज का रिकार्ड खंगाल रहे हैं, ताकि वहां से भी आरोपीों के संबंध में कुछ अहम सुराग लग सकें। फिंगर प्रिंट, मोबाइल लोकेशन की जांच घटना के बाद मौके पर फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी लगाया गया था। टीम ने जिस स्थान से दीवार पर सेंध लगाई गई थी, वहां से लेकर पूरे शोरूम के अंदर और मौके व पहाड़ी में मिले औजारों, सिलिंडर आदि के फिंगर प्रिंट लिए हैं। लगभग 265 फिंगर प्रिंट मौके में मिले हैं और पुलिस की एक्सपर्ट टीम फिंगर प्रिंट के आधार पर भी जानकारी जुटाने में लगाई गई है।

इसके साथ ही शोरूम के कैमरे में एक आरोपी डीवीआर खोलते हुए कैद हुआ था, जो हाथ में मोबाइल लेकर उसे चला भी रहा था। इसके चलते सायबर सेल की टीम भी लगातार वहां पर रात को मोबाइलों के टावर लोकेशन से सुराग जुटाने में लगी है, ताकि बदमाशों को दबोचा जा सके।