कटनी जिले में ऑटो को टक्कर मारकर तालाब में गिरी कार, डूबने से दो की मौत; दो ने तैरकर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक बड़ा हादसा हो गया, एक तेज रफ्तार कार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। इसके बाद वो रेलिंग तोड़कर लक्ष्मण सागर तालाब में गिर गई। हादसे में कार में सवार दो लोगों की डूबने से मौत हो गई और दो अन्य लोग मुश्किल से बाहर निकले और तैरकर अपनी जान बचाई। हादसा कुठला थाना इलाके के बिलहरी में देर रात हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। इसमें से दो शवों को निकालकर पीएम के लिए भेजा गया।