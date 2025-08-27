कटनी में आर्म्स डीलर के घर में नकाशपोश बदमाशों ने लगाई आग, घटना CCTV कैमरे में कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बढ़ते अपराधों को लेकर आमजन चिंता में हैं। माधवनगर थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहने वाले पूर्व आर्म्स डीलर के घर मंगलवार की रात को तीन नकाबपोश बदमाश वाहन से पहुंचे और गेट के पास ज्वलनशील पदार्थ छिड़कर आग लगा दी व भाग निकले। बाहर आग लगी देखकर स्वजन भागे और गार्डन में लगे नल से पानी की बौछार कर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

घटना से लोगों में दहशत का माहौल घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और पुलिस अज्ञात पर मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार माधवनगर की हाउसिंग बोर्ड कालोनी में नगर के पूर्व आम्र्स डीलर नाजिम खान का निवास है।