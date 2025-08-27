कटनी में आर्म्स डीलर के घर में नकाशपोश बदमाशों ने लगाई आग, घटना CCTV कैमरे में कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बढ़ते अपराधों को लेकर आमजन चिंता में हैं। माधवनगर थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहने वाले पूर्व आर्म्स डीलर के घर मंगलवार की रात को तीन नकाबपोश बदमाश वाहन से पहुंचे और गेट के पास ज्वलनशील पदार्थ छिड़कर आग लगा दी व भाग निकले। बाहर आग लगी देखकर स्वजन भागे और गार्डन में लगे नल से पानी की बौछार कर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और पुलिस अज्ञात पर मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार माधवनगर की हाउसिंग बोर्ड कालोनी में नगर के पूर्व आम्र्स डीलर नाजिम खान का निवास है।
बताया जाता है कि मंगलवार की रात एक बजे के लगभग उनके गेट पर अचानक से किसी ने ज्वलनशील पदार्थ फेंका और आग लगा कर भाग निकले। दरवाजे में आग लगी देखकर घर के लोग दहशत में आ गए और बाहर की ओर भागकर गार्डन में आ गए। जहां पर पानी की व्यवस्था थी और नल के माध्यम से स्वजनों व आसपास के लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, जिससे बड़ी घटना टल गई।
घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। साथ ही स्वजनों ने जब घर के सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले गए तो उसमें सामने आया कि स्कूटी सवार तीन नकाबपोश घर के सामने तक आए थे। उन्होंने वाहन रोका और उसमें से युवक नीचे आने के बाद गेट पर पहुंचे और कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंककर आग लगा दी। साथ तत्काल दोपहिया वाहन में बैठकर भाग निकले। मामले को पुरानी रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
स्वजनों का आरोप था कि रात को सोते में घर के सभी सदस्यों को जान से मारने की साजिश रची गई थी। मामले की शिकायत नाजिम खान ने माधवनगर थाना में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों के सामने आने के बाद ही घटना को लेकर पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।
हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी नाजिम खान के घर में रात को ज्वलनशील पदार्थ फेंककर आग लगाने की शिकायत पर माधवनगर थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में कोई पुरानी रंजिश की बात नहीं बताई गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए आरोपितों की तलाश की जा रही है और उनके सामने आने के बाद ही पता लगेगा कि वे किसके कहने पर आग लगाने गए थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
डा. संतोष डेहरिया, एएसपी।