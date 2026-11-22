नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। जिले से एक साल पहले दूसरे जिलों को भेजा गया लगभग चार करोड़ रुपये कीमत का फोर्टिफाइड चावल आज तक संबंधित जिलों को नहीं पहुंचा। मामला सामने आने के बाद अधिकारी उसे दबाए रहे और जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। एक साल पुराने इस मामले में अब तक न तो जांच पूरी हो पाई है और न ही जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की गई है।

कहां-कहां भेजा गया था चावल जानकारी के अनुसार मप्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वर्ष 2025 में कटनी जिले से हरदा, इंदौर और नीमच जिलों को चावल की 32 गाड़ी भेजी थी। इनमें इंदौर में आठ गाड़ियों से 2641 क्विंटल, हरदा में 14 ट्रक से 4763 क्विंटल और नीमच में 10 ट्रकों में 3569 क्विंटल चावल भेजा था।

नान ने चावल परिवहन की जिम्मेदारी भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस को दी थी। तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेन्द्र तिवारी की निगरानी में चावल से लदी गाड़ियों को रवाना किया गया था, लेकिन गाड़ी संबंधित जिलों तक नहीं पहुंचीं। मामले की न तो जांच की गई और न ही ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई की गई। कितनी कीमत का था गायब चावल जानकारी के मुताबिक प्रत्येक गाड़ी में 30 से 35 टन चावल लोड किया गया था। लगभग चार हजार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गायब बताए जा रहे चावल की कीमत करीब चार करोड़ रुपये आंकी जा रही है। यह सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से जुड़ा सरकारी खाद्यान्न था, जो पात्र हितग्राहियों को वितरित किया जाना था।