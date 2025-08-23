मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Mining Conclave 2025: कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव आज, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों से वन-टू-वन करेंगे चर्चा

    Mining Conclave in Katni: मध्य प्रदेश के कटनी में आज माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे। इस कॉन्क्लेव में कोयला, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और चूना पत्थर पर फोकस होगा। दो हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे और कई संस्थानों के साथ एमओयू होंगे, जिससे राज्य के खनन बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 08:14:44 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 01:45:33 PM (IST)
    MP Mining Conclave 2025: कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव आज, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों से वन-टू-वन करेंगे चर्चा
    कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 हो रही है।

    HighLights

    1. कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में बड़े औद्योगिक घरानों ने दिलचस्पी दिखाई है।
    2. कॉन्क्लेव में कोयला, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की संभावनाओं पर होगी चर्चा।
    3. खनन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की भूमिका पर भी होगा जोर।

    कटनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में शनिवार को कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन होगा। इनमें मुख्य फोकस कोयला एवं ऊर्जा, ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन, प्रौद्योगिकीय प्रगति, महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) और चूना पत्थर एवं सीमेंट पर होगा। मुख्यमंत्री समिट में शामिल होने वाले विषय-विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ वन-टू-वन चर्चा करेंगे।

    माइनिंग कॉन्क्लेव में देशभर से जुटे उधोगपति, निवेशक। प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना और संभावना को लेकर जारी चर्चा। दोपहर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल होकर करेंगे निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। प्रदेश भर के खनिज संपदा का भी मौके पर किया गया है प्रदर्शन। देश की नामी कंपनी के भी लगाए गए हैं स्टाल।

    खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादन में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान हैं। यहां राष्ट्रीय उत्पादन का 73 प्रतिशत तांबा, 29 प्रतिशत राक फास्फेट, 26 प्रतिशत मैंगनीज, नौ प्रतिशत चूना पत्थर, आठ प्रतिशत कोयला, तीन प्रतिशत बाक्साइट और एक प्रतिशत लोह अयस्क मिलता है। प्रदेश में मौजूद खनिज संपदा को प्रदर्शित करते हुए कॉन्क्लेव स्थल पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

    naidunia_image

    कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में देशभर के बड़े औद्योगिक घरानों ने दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि प्रदेश में पहली खनिज कॉन्क्लेव 17 एवं 18 अक्टूबर को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न 11 औद्योगिक संस्थानों की ओर से 19 हजार 650 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

    होंगे एमओयू

    माइनिंग कॉन्क्लेव में कोयला, चूना पत्थर, तेल और गैस, सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की संभावनाओं पर चर्चा होगी। साथ ही खनन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। इस आयोजन में डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें खनन कार्यों में ऑटोमेशन के साथ एआई और मशीन लर्निंग के उपयोग पर चर्चा होगी।

    कोल गैस (सीबीएम) जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं का भी अन्वेषण किया जाएगा। सीमेंट, ऊर्जा, और खनिज-आधारित उद्योगों से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। कॉन्क्लेव में कई संस्थानों के साथ एमओयू भी होंगे, जिससे राज्य के खनन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए सभी निवेश प्रस्ताव फलीभूत होंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.