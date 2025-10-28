मेरी खबरें
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 03:33:41 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 03:43:38 PM (IST)
    MP Katni News: कटनी में दिनदहाड़े गोलीकांड, नकाबपोश बदमाशों ने की बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या
    कैमोर में दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या।

    HighLights

    1. कैमोर में दिनदहाड़े गोलीकांड।
    2. बैंक के सामने युवक की हत्या।
    3. नकाबपोश हमलावर फरार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कैमोर में मंगलवार को दिनदहाड़े बैंक के सामने एक युवक पर दो बाइक सवारों ने गोली चला दी। जिससे बाजार में सनसनी फैल गई। गोली मारने वाले नकाबपोश मौके से फरार हो गये। घायल को विजयराघवगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    जानकारी के अनुसार बजरंग दल के पूर्व गौ सेवा प्रमुख कैमोर निवासी नीलेश उर्फ नीलू रजक नामक युवक को सुबह 11 बजे के लगभग बैंक के सामने एक मोटर साइकिल से आये दो नकाबपोश में से एक नए नजदीक से गोली मार दी और भाग निकला। गोली चलने से बाजार में सनसनी फैल गई।


    लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को तत्काल विजयराघवगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    बताया जाता है कि नीलू रजक का कुछ ही महीने पहले भाटिया मुहल्ला निवासी एक युवक से विवाद हुआ था। जिसकी रिपोर्ट भी थाने में हुई थीं। घटना का सम्बंध उसी विवाद से है या नहीं इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। पुलिस जांच में लगी है।

    कैमोर में बजरंग दल के पूर्व गौ सेवा प्रमुख नीलेश रजक की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के एक संदिग्ध आरोपित प्रिंस जोसेफ के पिता ने पुलिस दबिश से पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि मां के जहर खाने की भी खबर है।

    हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। मामले के बाद से कैमोर और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है।

