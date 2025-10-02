मेरी खबरें
    MP News: कटनी जिले के भरतपुुुर में बच्चों के साथ नहाने गए दो सगे भाई की तालाब में डूबने से मौत

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 03:57:21 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 03:58:50 PM (IST)
    MP News: कटनी जिले के भरतपुुुर में बच्चों के साथ नहाने गए दो सगे भाई की तालाब में डूबने से मौत
    बच्‍चों की डूबने से मौत।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। रीठी थाना अंतर्गत भरतपुर गांव में बच्चों के साथ नहाने गए दो सगे भाइयों का तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना से दशहरा पर्व के दिन गांव में मातम छा गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। जानकारी के अनुसार छोटा बरहटा रीठी निवासी सुशील पटेल के बेटे शिवांश लोधी 8 साल और देवांश लोधी 10 साल दशहरा पर अपने मामा के गांव भरतपुर गए हुए थे।

    लगभग 11 बजे दोनों बच्चे गांव के अन्य बच्चों के साथ गांव के बाराती तालाब में नहाने गए थे और गहरे पानी में जाने से दोनों डूब गए। आसपास के लोगों को बच्चों ने घटना की जानकारी दी।

    इसके बाद ग्रामीण एकत्र हुए और दोनों बच्चों की तालाब में खोजबीन की गई और पुलिस को भी सूचना दी गई। ग्रामीणों की मदद से तालाब में एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को खोज लिया गया और स्वजनों उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीठी लेकर पहुंचे।

    यहां दोनों को चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही बरेहटा गांव में मातम छा गया तो वहीं हृदय विदारक घटना से भरतपुर में भी मातम छाया रहा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजे हैं और मामले की जांच कर रही है।

