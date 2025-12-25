मेरी खबरें
    By Mukesh TiwariEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 10:29:31 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 10:32:07 PM (IST)
    कटनी में जिला न्यायालय गेट के सामने सड़क हादसा, स्कूटी सवार युवती की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल
    कटनी में हादसे में युवती की मौत।

    नईदुनिया प्रतिनिधि , कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र के जिला न्यायालय के मुख्य गेट के सामने गुरुवार की देर शाम एक सड़क हादसा हो गया। स्कूटी सवार दो युवतियां दुर्घटना का शिकार हो गईं, जिसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई।

    मृतका की पहचान सोफिया बानो पिता इक़बाल मोहम्मद 23 साल, निवासी ईश्वरीपुरा वार्ड के रूप में हुई है। वहीं घायल युवती खुशी शुक्ला पिता त्रिवेणी शुक्ला, 20 साल, निवासी रंगनाथ थाना क्षेत्र के रूप में हुई।

    घायल का उपचार के लिए स्वजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवतियां स्कूटी से जिला न्यायालय गेट के सामने से गुजर रही थीं।

    इसी दौरान स्पीड ब्रेकर के पास स्कूटी असंतुलित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में सोफिया बानो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खुशी शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गई।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


