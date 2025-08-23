कटनी रोहित हत्याकांड! SIT पर बहन ने उठाए सवाल, व्यापारी पर लगाया साजिश का आरोप... आत्मदाह की दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र के बीच बाजार मानसरोवर कालोनी निवासी रोहित चंचलानी की बेदम पिटाई कर चार लोगों ने हत्या कर दी थी। मामले में मृतक की बहन कशिश चंचलानी ने गठित एसआईटी पर सवाल उठाए। कशिश ने जांच में लिपापोती का आरोप लगाया है और शनिवार को आ रहे मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है। इसके बाद पुलिस कशिश को खोज रही है। रोहित के साथ दीपक मोटवानी सहित तीन अन्य युवकों ने मारपीट की थी, जिसमें गंभीर रोहित की जबलपुर में इलाज दौरान मौत ही गई थी।

चारों आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन मृतक रोहित की बहन ने माधवनगर के ही एक व्यापारी प्रकाश आहूजा पर पूरी साजिश रचने का आरोप लगाते हुए उसपर भी कार्रवाई की मांग की थी। उसका आरोप था कि घटना के बाद क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज गायब कर दिए गए। जिसको लेकर दो माह पूर्व पुलिस अधीक्षक ने सीएसपी की अगुवाई में एसआईटी गठित की थी।