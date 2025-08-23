मेरी खबरें
    कटनी रोहित हत्याकांड! SIT पर बहन ने उठाए सवाल, व्यापारी पर लगाया साजिश का आरोप... आत्मदाह की दी धमकी

    MP News: कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र के बीच बाजार मानसरोवर कालोनी निवासी रोहित चंचलानी की बेदम पिटाई कर चार लोगों ने हत्या कर दी थी। मामले में मृतक की बहन कशिश चंचलानी ने गठित एसआईटी पर सवाल उठाते हुए जांच में लिपापोती का आरोप लगाया है और शनिवार को आ रहे मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 12:02:30 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 12:02:51 PM (IST)
    HighLights

    1. रोहित चंचलानी की पिटाई कर 4 लोगों ने हत्या की।
    2. कशिश चंचलानी ने जांच में लिपापोती का आरोप लगाया।
    3. कशिश ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र के बीच बाजार मानसरोवर कालोनी निवासी रोहित चंचलानी की बेदम पिटाई कर चार लोगों ने हत्या कर दी थी। मामले में मृतक की बहन कशिश चंचलानी ने गठित एसआईटी पर सवाल उठाए।

    कशिश ने जांच में लिपापोती का आरोप लगाया है और शनिवार को आ रहे मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है। इसके बाद पुलिस कशिश को खोज रही है। रोहित के साथ दीपक मोटवानी सहित तीन अन्य युवकों ने मारपीट की थी, जिसमें गंभीर रोहित की जबलपुर में इलाज दौरान मौत ही गई थी।

    चारों आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन मृतक रोहित की बहन ने माधवनगर के ही एक व्यापारी प्रकाश आहूजा पर पूरी साजिश रचने का आरोप लगाते हुए उसपर भी कार्रवाई की मांग की थी। उसका आरोप था कि घटना के बाद क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज गायब कर दिए गए। जिसको लेकर दो माह पूर्व पुलिस अधीक्षक ने सीएसपी की अगुवाई में एसआईटी गठित की थी।

    कशिश ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बाद एसआईटी टीम तो बनाई गई लेकिन टीम में जांच कर रहे अधिकारी ही मामले की लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। उसका कहना है कि टीम में शामिल एक निरीक्षक का व्यापारी से परिचय है और उसके चलते वे जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

    कशिश ने मामले में न्याय न मिलने की बात कहते हुए शनिवार को आ रहे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। शुक्रवार की रात से ही पुलिस कशिश को खोज रही है।

