कटनी के कैमोर में ब्रिटिशकालीन फैक्ट्री का जहरीला कचरा हटेगा, मिट्टी और ग्राउंड वाटर के सैंपल लिए

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कटनी जिले के कैमोर स्थित ब्रिटिशकालीन एस्बेस्टस फैक्ट्री के जानलेवा कचरे को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। राजस्व, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नगर परिषद कैमोर के अधिकारियों ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मिट्टी व भूजल के लिए नमूने लिए। गौरतलब है कि कचरे से रहवासियों को हो रही बीमारियों को लेकर नईदुनिया ने लगातार खबरें प्रकाशित की हैं।

इसके बाद कलेक्टर आशीष तिवारी ने जांच के लिए संयुक्त टीम गठित की है। संयुक्त टीम ने भटिया मुहल्ला वार्ड क्रमांक-दो स्थित क्षेत्र का बुधवार को निरीक्षण किया। जनस्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त टीम ने क्षेत्र से मिट्टी, ग्राउंड वाटर के नमूने एकत्र किए गए। मिट्टी परीक्षण के लिए फुटबाल ग्राउंड और शासकीय अस्पताल के पीछे से नमूने लिए गए। इसी प्रकार भूजल की गुणवत्ता की जांच के लिए दो हैंडपंपों से जल के नमूने लिए गए।

भोपाल की लैब में जांच करने भेजेंगे एकत्र किए गए सभी मिट्टी व जल नमूनों को विस्तृत वैज्ञानिक व प्रयोगशाला जांच के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट के आधार पर वास्तविकता देखी जाएगी। टीम ने जांच के बाद पंचनामा तैयार किया है। कंपनी से निकलने वाला जहरीला कचरा फैक्ट्री के पास मैदान के किनारे और कचरा क्षेत्र के पास बनाए गए ट्रेंच में एकत्र किया जाता था। नियमानुसार कचरे का निष्पादन करने के लिए लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा बनाने के बाद उसमें कचरा डालकर ऊपर तीन से चार फीट मोटी सीमेंट की परत बनाई जानी चाहिए। बता दें कि एस्बेस्टस कई सालों तक खराब नहीं होता और यह जमीन को प्रदूषित करने के साथ ही मानव जीवन को भी नुकसान पहुँचाता है।