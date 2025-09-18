Katni Railway Station: जनरल बोगी में नहीं मिली जगह, तो ट्रेन की छत पर चढ़कर युवक ने मचाया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी यात्री ट्रेन की छत व टावर में शनिवार-रविवार की रात को अचानक एक युवक ऊपर चढ़ गया। गनीमत रही कि युवक ट्रेन में खड़ा नहीं हुआ और उसके चलते दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से बच गया। युवक जनरल बोगी में यात्रा कर रहा था और भीड़ के कारण जगह न मिलने के कारण उसने यह पूरा हंगामा किया।

जानकारी लगते ही रेल पुलिस व स्टेशन में तैनात अधिकारी मौके पर पहुंचे और लाइन बंद कराते हुए उसे किसी तरह से नीचे उतारा। इसके चलते दो घंटे से अधिक समय तक ट्रेन खड़ी रही। जानकारी के अनुसार मुंबई से आकर गोरखपुर की ओर जाने वाली 15017 काशी एक्सप्रेस शनिवार-रविवार की रात को 2.12 बजे कटनी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर आकर खड़ी हुई थी।

हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से बच गया उसी दौरान खिरहनी फाटक की ओर से एक युवक अचानक ट्रेन की छत पर चढ़ा और उसके बाद बिजली के तार के टावर पर चढ़कर हंगामा मचाने लगा। जिसके चलते अफरा-तफरी मच गई और यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए। युवक टावर पर चढ़कर बैठा रहा और इसके चलते ऊपर दौड़ रहे हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से बच गया। युवक को ऊपर चढ़ा देखकर स्टेशन का स्टाफ व आरपीएफ, जीआरपी के जवान व अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल ओएचई लाइन बंद कराई गई। दो घंटे तक खड़ी रही काशी एक्सप्रेस युवक काफी देर तक हंगामा मचाता रहा और पुलिस उसे नीचे उतारने का प्रयास करती रही। काफी मशक्कत के बाद उसको आरपीएफ ने नीचे उतारा और अपने साथ थाना ले गई। आरपीएफ निरीक्षक ने बताया कि युवक बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था और उसका नाम सिराज आलम था। युवक ट्रेन के जनरल बोगी में यात्रा कर रहा था।