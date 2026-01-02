फसल चराने से रोका तो महिला को लाठी से बुरी तरह पीटा, अस्पताल में मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। थाना बरही अंतर्गत ग्राम धवैया में फसल विवाद को लेकर एक महिला के साथ गांव के ही युवक मारपीट कर दी। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां गुरुवार की रात को उसकी मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया है।

वहीं घटना के बाद महिला के गंभीर होने के बाद भी मामूली धारा में अपराध दर्ज करने का आरोप स्वजनों ने लगाया है। महिला की मौत के बाद हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर को धवैया निवासी कलावती कुशवाहा पति भोला प्रसाद कुशवाहा के खेत में लगी गेहूं की फसल में रज्जन पाठक ने मवेशी घुसा दिए। महिला के मना करने पर रज्जन ने लाठी से हमला कर दिया, जिससे महिला के सिर और पीठ में चोटें आईं। साथ ही आरोपित ने जान से मारने की धमकी भी दी।