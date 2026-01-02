मेरी खबरें
    फसल चराने से रोका तो महिला को लाठी से बुरी तरह पीटा, अस्पताल में मौत

    Katni News: थाना बरही अंतर्गत ग्राम धवैया में फसल विवाद को लेकर एक महिला के साथ गांव के ही युवक मारपीट कर दी। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 02:21:41 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 02:21:41 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। थाना बरही अंतर्गत ग्राम धवैया में फसल विवाद को लेकर एक महिला के साथ गांव के ही युवक मारपीट कर दी। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां गुरुवार की रात को उसकी मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया है।

    वहीं घटना के बाद महिला के गंभीर होने के बाद भी मामूली धारा में अपराध दर्ज करने का आरोप स्वजनों ने लगाया है। महिला की मौत के बाद हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने का आरोप लगाया है।

    जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर को धवैया निवासी कलावती कुशवाहा पति भोला प्रसाद कुशवाहा के खेत में लगी गेहूं की फसल में रज्जन पाठक ने मवेशी घुसा दिए। महिला के मना करने पर रज्जन ने लाठी से हमला कर दिया, जिससे महिला के सिर और पीठ में चोटें आईं। साथ ही आरोपित ने जान से मारने की धमकी भी दी।


    घायल महिला थाने पहुंची, जहां रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही में कराया गया। पुलिस ने मारपीट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था।

    दो दिन बाद आरोपित के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया, जबकि गुरुवार की देर शाम महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने रज्जन पाठक निवासी ग्राम धवैया को हिरासत में ले लिया है। वहीं महिला के शव को कब्जे में लेकर पीएम कराया जा रहा है और आगे हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।

