    खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे में जान गंवाने वाले 11 लोगों का आज अंतिम संस्कार

    Khandwa Hadsa: पंधाना क्षेत्र के ग्राम जामली के निकट अर्दला तालाब में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में मरने वालों का अंतिम संस्कार सुबह करीब 11:30 बजे पाडलाफाटा फालिया में किया जाएगा। दोपहर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शोक संतप्त आदिवासी परिवारों के बीच संवेदना व्यक्त करने पहुंचेंगे।

    By Manish Kare
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 11:39:19 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 11:45:11 AM (IST)
    एमपी के खंडवा में एक गांव से निकलीं 11 अर्थियां।

    HighLights

    1. एमपी के खंडवा में एक गांव से निकलीं 11 अर्थियां।
    2. CM मोहन यादव और मंत्री विजय शाह गांव पहुंचे।
    3. मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पंधाना क्षेत्र के ग्राम जामली के निकट अर्दला तालाब में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में मरने वालों का अंतिम संस्कार सुबह करीब 11:30 बजे पाडलाफाटा फालिया में किया जाएगा। दोपहर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शोक संतप्त आदिवासी परिवारों के बीच संवेदना व्यक्त करने पहुंचेंगे।

    सुबह से जनजातीय कार्य मंत्री डॉ विजय शाह ने घटना स्थल अर्दला तालाब पहुंच कर जानकारी ली। यहां से पाडलाफाटा पहुंचकर अंतिम संस्कार की तैयारी का जायजा लेकर शोकाकुल परिवारों से चर्चा की।

    naidunia_image

    पंधाना क्षेत्र में एक ही गांव से एक साथ 11 अर्थियां निकलने की घटना से सभी विचलित है। पंधाना सहित पूरे जिले में इस घटना को लेकर शोक व्याप्त है।

    दशहरे पर हुए इस हादसे को लेकर गांव मे मातम और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन के निर्देश पर ग्राम पंचायत द्वारा गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। मृतकों के स्वजन और ग्रामीण घटना के बाद से गमगीन है। कल से गांव में अधिकांश परिवारों के यहां चूल्हा भी नहीं जला है।

    मुख्यमंत्री की ओर से मृतकों को चार-चार लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा हो चुकी है।

    हादसे में घायल तीन लोगों का खंडवा जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। इनमें एक गंभीर है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि मुख्यमंत्री के आने की सूचना है। अभी समय तय नहीं है।

    गांव में मृतकों के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। इस हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध पंधाना थाने में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। घटना के बाद से वह फरार है। पुलिस द्वारा जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

