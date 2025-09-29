Khandwa में दर्दनाक हादसा...दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने हांडी कुंडी गए 16 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने हांडी कुंडी गए 16 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है।

घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। खंडवा के गुलमोहर कालोनी निवासी 16 वर्षीय अल्फेज पुत्र शकील अपने दोस्तों के साथ अमलपुरा के पास हांडी कुंडी पर पिकनिक मनाने गया था। इस दौरान सभी दोस्त नहाने के लिए पानी में उतरे, तभी अचानक अल्फेज गहरे पानी में चला गया। दोस्तों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग और जावर पुलिस की मदद से किशोर को बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।