'शादी तो तुझसे ही करूंगा', सिरफिरे आशिक ने घर में घुसकर युवती को छेड़ा, पीटा और छत से फेंक दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले में युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं आम हो रही हैं। हालात यह है कि बदमाश घरों में घुसकर महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले आए दिन किसी न किसी थाने पर दर्ज हो रहे हैं। नया मामला मोघट थाना क्षेत्र का है। यहां एक सिरफिरे आशिक ने युवती के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ कर मारपीट की, मैं तुझसे ही शादी करूंगा कहकर युवती को छत से फेंक दिया।

छत से गिरने से बुरी तरह घायल हो गई युवती

छत से गिरने पर युवती बुरी तरह घायल हो गई। जिसके बाद स्वजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस के अनुसार फरियादिया ने शिकायत में बताया कि आरोपित बजरंग पुत्र तेजसिंह निकुम निवासी ग्राम गोकुलगांव ने घर की छत पर मेरे साथ छेड़छाड़ कर मारपीट की और कहने लगा कि शादि तो मैं तुझसे ही करूंगा और मुझे धक्का दे दिया, जिससे मेरे दोनों पैर के पंजे, सिर तथा बाई आंख के पास चोट लगी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच आरोपित की तलाश शुरु की।