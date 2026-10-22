खंडवा में विसर्जन चल समारोह के दौरान बॉम्बे बाजार के आशा मार्केट की तीसरी मंजिल पर लगी आग, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : शहर के बॉम्बे बाजार स्थित आशा मार्केट की तीसरी मंजिल पर आग लगने से गुरुवार को कुछ देर के लिए अफरा - तफरी मच गई। घटना के समय क्षेत्र से माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन चल समारोह निकल रहा था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। मार्केट में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और स्थिति को संभाला।

आग लगने की घटना से कुछ देर के लिए बाजार क्षेत्र में हलचल मच गई। चल समारोह में शामिल श्रद्धालुओं और आसपास मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभाली और झांकियों को आगे बढ़वाया, ताकि विसर्जन चल समारोह प्रभावित न हो।