नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। हरसूद थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म का मामला सात माह बाद सामने आया है। युवती ने इसी वर्ष मार्च महीने में एक बालिका को जन्म दिया था। युवती अविवाहित है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जन्म के समय अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। सूचना पर पुलिस जब युवती के माता-पिता के पास पहुंची तो वे कोर्ट-कचहरी के झंझट से डरकर शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं हुए और महाराष्ट्र मजदूरी करने चले गए। माता-पिता नवजात बालिका को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, जिसके बाद बालिका को खंडवा के किलकारी शिशु गृह में रखा गया है, जहां उसका पालन-पोषण हो रहा है।