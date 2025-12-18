खंडवा में ताश के पत्ते की तरह भरभराकर गिरी तीन मंजिला इमारत, मचा हड़कंप

खंडवा। खंडवा के भैरव तालाब वार्ड की गली नंबर एक में गुरुवार को एक तीन मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह भर भराकर गिर पड़ी। घटना शाम करीब साढ़े चार बजे की है। इस इमारत में मेडिकल एजेंसी संचालित हो रही थी। गनीमत रही कि गुरुवार होने की वजह से साप्ताहिक अवकाश के कारण मेडिकल की दुकान बंद थी वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी।

जिस इमारत में मेडिकल एजेंसी संचालित हो रही थी, वह सतपाल सिंह चावला और सुमित सिंह चावला के नाम से थी। इसी इमारत के साइड में खीरजमल लालवानी द्वारा निर्माण कार्य के लिए बुलडोजर से खोदाई कार्य कराया जा रहा था।

गुरुवार को यहां दो से तीन मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें इमारत गिरने की आशंका के चलते क्षेत्र के शोएब गवली द्वारा बाहर निकला गया। इसके कुछ ही देर में इमारत गिर गई।

शोएब द्वारा ही इमारत गिरने का लाइव वीडियो बनाया गया। मौके पर पहुंची नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने खैराज लालवानी से चर्चा की और बिना परमिशन के निर्माण कार्य शुरू किए जाने के मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।

शाम करीब सात बजे तक मौके पर सीएसपी अभिनव बारंगे, सीटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सहित प्रशासनिक अमला पहुंच गया। जिसकी इमारत गिरी है उसने करीब पांच करोड़ के नुकसान होने की बात कही है।