    खंडवा में ताश के पत्ते की तरह भरभराकर गिरी तीन मंजिला इमारत, मचा हड़कंप

    जिस इमारत में मेडिकल एजेंसी संचालित हो रही थी, वह सतपाल सिंह चावला और सुमित सिंह चावला के नाम से थी। इसी इमारत के साइड में खीरजमल लालवानी द्वारा निर्म

    By Geete GovindEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 06:25:41 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 06:31:09 PM (IST)
    खंडवा में ताश के पत्ते की तरह भरभराकर गिरी तीन मंजिला इमारत, मचा हड़कंप
    खंडवा में अचानक गिरी इमारत।

    HighLights

    1. बाजू में अवैध रूप से चल रही खुदाई के कारण हुआ हादसा
    2. गुरुवार को अवकाश होने के कारण टली संभावित दुघर्टना
    3. भवन स्‍वामी ने पांच करोड़ के नुकसान होने की बात कही है

    खंडवा। खंडवा के भैरव तालाब वार्ड की गली नंबर एक में गुरुवार को एक तीन मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह भर भराकर गिर पड़ी। घटना शाम करीब साढ़े चार बजे की है। इस इमारत में मेडिकल एजेंसी संचालित हो रही थी। गनीमत रही कि गुरुवार होने की वजह से साप्ताहिक अवकाश के कारण मेडिकल की दुकान बंद थी वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी।

    naidunia_image

    जिस इमारत में मेडिकल एजेंसी संचालित हो रही थी, वह सतपाल सिंह चावला और सुमित सिंह चावला के नाम से थी। इसी इमारत के साइड में खीरजमल लालवानी द्वारा निर्माण कार्य के लिए बुलडोजर से खोदाई कार्य कराया जा रहा था।


    naidunia_image

    गुरुवार को यहां दो से तीन मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें इमारत गिरने की आशंका के चलते क्षेत्र के शोएब गवली द्वारा बाहर निकला गया। इसके कुछ ही देर में इमारत गिर गई।

    naidunia_image

    शोएब द्वारा ही इमारत गिरने का लाइव वीडियो बनाया गया। मौके पर पहुंची नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने खैराज लालवानी से चर्चा की और बिना परमिशन के निर्माण कार्य शुरू किए जाने के मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।

    naidunia_image

    शाम करीब सात बजे तक मौके पर सीएसपी अभिनव बारंगे, सीटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सहित प्रशासनिक अमला पहुंच गया। जिसकी इमारत गिरी है उसने करीब पांच करोड़ के नुकसान होने की बात कही है।

    pixelcheck
