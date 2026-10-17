खंडवा से तुकईथड़ के बीच ढाई साल से तैयार ट्रैक पर अब दौड़ेगी ट्रॉयल ट्रेन, विद्युतीकरण नहीं होने से नियमित यात्री सेवा पर संशय

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : खंडवा से तुकाईथड़ के बीच नई रेल लाइन तैयार होने और रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की मंजूरी मिलने के करीब ढाई साल बाद अब पहली बार यात्री ट्रेन का संचालन एक दिन के लिए ट्रायल के रूप में किया जा रहा है।

दक्षिण मध्य रेलवे ने नांदेड़ से लोगों की मांग पर तुकाईथड़ के बीच एक फेरा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन 18 अक्टूबर को खंडवा होते हुए तुकाईथड़ पहुंचेगी। हालांकि, इस विशेष ट्रेन के संचालन के बाद भी इस रेलखंड पर नियमित यात्री सेवा शुरू होने को लेकर संशय बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह खंडवा-अमलाखुर्द-तुकाईथड़ रेलखंड का विद्युतीकरण नहीं होना है।

खंडवा-अकोला ब्राडगेज परिवर्तन परियोजना के तहत खंडवा से तुकाईथड़ के बीच मार्च 2024 में पटरियां बिछाने का काम पूरा हो गया था। इसके बाद रेल सुरक्षा आयुक्त और रेलवे के अधिकारियों ने निरीक्षण कर रेलमार्ग को परिचालन के लिए फिट घोषित किया था। लंबे समय तक इस ट्रैक पर यात्री ट्रेन शुरू नहीं हो सकी इसके बावजूद लंबे समय तक इस ट्रैक पर यात्री ट्रेन शुरू नहीं हो सकी। करोड़ों रुपये खर्च कर तैयार किए गए रेलमार्ग का उपयोग नहीं होने से क्षेत्र के यात्रियों को भी इसका लाभ नहीं मिल पाया। खंडवा से अकोला के बीच मीटरगेज ट्रेन 21 दिसंबर 2016 को गेज परिवर्तन के लिए बंद कर दी गई थी।