खंडवा में हादसा या हत्या : खालवा-शेखपुरा रोड पर पुल के नीचे मिले दो युवकों के शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा जिले के खालवा थाना क्षेत्र के खालवा-शेखपुरा मार्ग पर उंडवा नाले के पुल के नीचे मंगलवार सुबह दो युवकों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों युवक वनग्राम नागौतार के रहने वाले हैं। शरीर पर चोट के निशान मिलने से स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे वाहन दुर्घटना मानकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

मृतकों की पहचान 22 वर्षीय परसराम पुत्र बद्रीलाल और 18 वर्षीय मोतीलाल पुत्र कालू के रूप में हुई है। सुबह करीब छह बजे पुल के ऊपर बाइक खड़ी होने और नीचे दो युवकों के पड़े होने की सूचना मिली। इसके बाद खालवा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को स्वजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया।