नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर होगी कार्रवाई, खंडवा में सोमवार से शुरू होगा विशेष चेकिंग अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। यात्री बसों का विशेष चेकिंग अभियान 22 सितंबर से प्रारंभ होगा। इस दौरान नियम विरुद्ध चलने वाली बसों की परिवहन विभाग जांच करेगा। प्रांत व्यापी यह अभियान कितना सार्थक होगा यह जांच के नतीजों से स्पष्ट होगा। वैसे किसी भी अभियान के संचालन व कार्रवाई में स्थानीय स्तर पर स्टाफ की कमी बताकर परिवहन विभाग दायित्वों की इतिश्री कर लेता है।

इस जांच अभियान में विशेषकर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेकर स्टेज कैरिज पर संचालित बसों की जांच की जाएगी। इस दौरान अन्य यात्री बसों के बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फर्स्ट एड बाक्स, रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, बकाया मोटरयान कर व बिना परमिट बसों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन में वाहन के स्वामी पर होगी कार्रवाई

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दीपक मांझी ने बताया कि यात्री बसों में नियमानुसार आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे व्हीकल लोकेशन एंड ट्रैकिंग डिवाइस, अग्निशमन यंत्र भी लगे होना अनिवार्य है। बसों में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने और परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा उसका परमिट निरस्त किए जाने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

टूरिस्ट यात्री बसों में यात्रियों की सूची इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक रूप से होना अनिवार्य है। यात्री बसों के साथ ही स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए स्कूल बसों की सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित बिंदुओं के तारतम्य में सघन जांच की जाएगी। चेकिंग के दौरान नियमों के तहत बस संचालित करते नहीं पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।