मौलाना के कमरे से 19 लाख के नकली नोट बरामदगी मामले में एसआईटी गठित

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जावर थाना क्षेत्र के ग्राम ग्राम पेठिया में इमामवाड़ा के ऊपर बने मौलाना जुबेर के कमरे से 19 लाख रुपये से अधिक के नकली नोट बरामद होने के मामले में एसपी मनोज कुमार राय ने एसआईटी टीम गठित कर दी है। यह टीम आरोपितों से पूछताछ के लिए मालेगांव रवाना की गई है। मालेगांव पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले आरोपितों को आठ दिन की रिमांड पर लिया है। मालेगांव में आरोपितों की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें खंडवा पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पेठिया में अपने इमामवाड़ा के उपर बने कमरे में नकली नोट छिपाकर रखने वाले आरोपित मौलाना जुबेर पुत्र अशरफ अंसारी निवासी बुरहानपुर का पुराना अपराधिक रिकार्ड भी है। उस पर करीब आठ अपराधिक प्रकरण दर्ज है, बावजूद उसे इमाम कैसे बनाया गया, इस पर भी खंडवा पुलिस जांच करेगी।

वहीं जावर पुलिस ने कुछ माह पूर्व भी इमामों की जांच की थी, आरोपित मौलाना जुबैर को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। काफी समय से वह लोकल में रह रहा था, इसलिए पुलिस ने उसपर ज्यादा गौर नहीं किया। पूरे मामले के संबंध में एसपी मनोज कुमार राय ने सोमवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रुम में प्रेसवार्ता की। ये है पूरा मामला दो नवंबर को थाना प्रभारी जावर को सूचना मिली कि ग्राम पेठिया मस्जिद के मौलाना जुबेर पुत्र अशरफ अंसारी निवासी बुरहानपुर ने इमामवाड़ा के उपर बने कमरे में नकली नोट छिपाकर रखे है। थाना प्रभारी जावर निरीक्षक श्याम सिंह भादले थाना स्टाफ के साथ पंचानों सहित के मौके पर पहुंचे। गवाहों के समक्ष कमरे को खुलवाकर तलाशी ली गई। तलाशी में मौलाना जुबेर के कमरे के अंदर एक बड़े बैग में 500-500 के कुल 19 लाख 78 हजार रुपये के नकली नोट एवं दो नग मोबाइल, दो नग ड्रायर मशीन, एक नग पेपर कटर व दो नग कैंची बरामद कर जप्ती की गई। मौके पर आरोपित जुबेर अंसारी नहीं मिला। नोटों की प्रारंभिक पहचान करते नोटों के कागजों की छपाई व सुरक्षा धागे की गुणवत्ता में अंतर के कारण सभी नोट नकली होना पाए गये।आरोपित के विरूध्द थाना जावर जिला खंडवा में धारा 179, 180 बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।