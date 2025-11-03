मेरी खबरें
    मौलाना के कमरे से 19 लाख के नकली नोट बरामदगी मामले में एसआईटी गठित

    By Ashwin Rathore

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 07:13:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 07:14:49 PM (IST)
    मौलाना के कमरे से 19 लाख के नकली नोट बरामदगी मामले में एसआईटी गठित
    मदरसे के मौलाना के कमरे से मिले थे नकली नोट।

    HighLights

    1. मालेगांव रवाना, आठ दिन बाद रिमांड पर लेगी खंडवा की पुलिस।
    2. मालेगांव से आरोपित को 12 हजार में काम पर पेठिया में रखा था।
    3. इमामवाड़ा के ऊपर मौलाना जुबेर के कमरे से बरामद हुए थे नोट।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जावर थाना क्षेत्र के ग्राम ग्राम पेठिया में इमामवाड़ा के ऊपर बने मौलाना जुबेर के कमरे से 19 लाख रुपये से अधिक के नकली नोट बरामद होने के मामले में एसपी मनोज कुमार राय ने एसआईटी टीम गठित कर दी है। यह टीम आरोपितों से पूछताछ के लिए मालेगांव रवाना की गई है। मालेगांव पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले आरोपितों को आठ दिन की रिमांड पर लिया है। मालेगांव में आरोपितों की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें खंडवा पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी।

    उल्लेखनीय है कि ग्राम पेठिया में अपने इमामवाड़ा के उपर बने कमरे में नकली नोट छिपाकर रखने वाले आरोपित मौलाना जुबेर पुत्र अशरफ अंसारी निवासी बुरहानपुर का पुराना अपराधिक रिकार्ड भी है। उस पर करीब आठ अपराधिक प्रकरण दर्ज है, बावजूद उसे इमाम कैसे बनाया गया, इस पर भी खंडवा पुलिस जांच करेगी।


    वहीं जावर पुलिस ने कुछ माह पूर्व भी इमामों की जांच की थी, आरोपित मौलाना जुबैर को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। काफी समय से वह लोकल में रह रहा था, इसलिए पुलिस ने उसपर ज्यादा गौर नहीं किया। पूरे मामले के संबंध में एसपी मनोज कुमार राय ने सोमवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रुम में प्रेसवार्ता की।

    ये है पूरा मामला

    दो नवंबर को थाना प्रभारी जावर को सूचना मिली कि ग्राम पेठिया मस्जिद के मौलाना जुबेर पुत्र अशरफ अंसारी निवासी बुरहानपुर ने इमामवाड़ा के उपर बने कमरे में नकली नोट छिपाकर रखे है। थाना प्रभारी जावर निरीक्षक श्याम सिंह भादले थाना स्टाफ के साथ पंचानों सहित के मौके पर पहुंचे। गवाहों के समक्ष कमरे को खुलवाकर तलाशी ली गई। तलाशी में मौलाना जुबेर के कमरे के अंदर एक बड़े बैग में 500-500 के कुल 19 लाख 78 हजार रुपये के नकली नोट एवं दो नग मोबाइल, दो नग ड्रायर मशीन, एक नग पेपर कटर व दो नग कैंची बरामद कर जप्ती की गई। मौके पर आरोपित जुबेर अंसारी नहीं मिला। नोटों की प्रारंभिक पहचान करते नोटों के कागजों की छपाई व सुरक्षा धागे की गुणवत्ता में अंतर के कारण सभी नोट नकली होना पाए गये।आरोपित के विरूध्द थाना जावर जिला खंडवा में धारा 179, 180 बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

    ऐसे मिला मालेगांव से कनेक्शन

    विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि 30 अक्टूबर 2025 को आरोपित जुबेर पुत्र अशरफ अंसारी एवं नाजिर अकरम पुत्र मोहम्मद अय्यूब अंसारी निवासी मोमिनपुरा बुरहानपुर के कब्जे से 10 लाख रुपये के नकली नोट पाये जाए से थाना मालेगांव तालुका जिला नासिक ग्रामीण (महाराष्ट्र) में धारा-179, 180,3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।पुलिस अभिरक्षा में होने संबंधी जानकारी प्राप्त हुई।प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक खंडवा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया है। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम मलेगांव तालुका जिला नासिक ग्रामीण (महाराष्ट्र) के अपराध में गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ हेतु मालेगांव रवाना की गई है।

    pixelcheck
