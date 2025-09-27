गुस्से में किसान ने कोर्ट में नायब तहसीलदार के सामने फाड़े कागज, एक साल से काट रहा था चक्कर, SDM ने भेजा जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। एक साल से तहसील न्यायालय के चक्कर काट रहे किसान ने न्यायालय में नायब तहसीलदार के सामने ही कागज फाड़ के फेंक दिए, जिसके बाद एसडीएम ने उसे जेल भेज दिया। आक्रोशित किसान के स्वजन का आरोप है कि फाड़े गए कागज प्रकरण के नहीं थे, वहीं नायब तहसीलदार का कहना है कि कागज प्रकरण के ही थे।

एक साल से चक्कर काट रहा था किसान दरअसल, मामला दो दिन पूर्व का है। किल्लोद तहसील न्यायालय में किसान के कागज फाड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला शनिवार को प्रकाश में आया। किसान रामदास राठौर बीते एक साल से नक्शा दुरुस्ती प्रकरण के लिए तहसील न्यायालय के चक्कर काट रहा था। किसान रामदास के भाई अर्जुन राठौर ने बताया कि गुरुवार को रामदास पेश पर तहसील न्यायालय किल्लौद पहुंचा था।