    By Ashwin Rathore
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 09:24:17 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 09:24:17 PM (IST)
    'तुम मारने आए हो, नहीं मैं मेला घूमने आया हूं', खंडवा में खूनी खेल में बदला विवाद
    खंडवा में खूनी खेल में बदला विवाद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। विवाद में एक युवक ने दूसरे को साइकिल की चेन सिर में मारकर घायल कर दिया। फरियादी प्रवीण पुत्र राजू निवासी सिंघाड़ तलाई की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित आकाश निवासी गांधीनगर के खिलाफ केस दर्ज किया। फरियादी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि आरोपित ने कहा कि तुम मुझे मारने आए हो, मैंने आरोपित से कहा कि मैं मेला घूमने आया हूं। इसी बात पर आरोपित ने साइकिल की चेन से सिर में मारकर चोट पहुंचाई। दोस्त जतीन बीच-बचाव करने आया तो आरोपित ने उसके साथ भी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी।

    डीजे बजाने वाले तीन वाहन पर केस

    गोगा नवमी पर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ मोघट पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार वाहनों पर डीजे लगाकर तेज गति से बजाने वाले चालक आंचल चौरे निवासी लाल चौकी, रवि वर्मा निवासी दुबे कॉलोनी व रोशन करोले निवासी जामली खापरी को साउंड सिस्टम धीमा करने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया।

    नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया

    नाबालिग को अगवा कर ले जाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नया मामला नर्मदानगर थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहां फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात बदमाश बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

    बाइक को टक्कर मारने वाले कार चालक पर केस

    बाइक सवार को टक्कर मारने वाले कार चालक के खिलाफ खालवा पुलिस ने केस दर्ज किया। फरियादी सुंदरलाल पुत्र मदनलाल निवासी ग्राम चारखेड़ा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि कार वाहन चालक क्र. एमपी-12-सीए-5401 ने अपनी कार को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और मेरी बाइक एमपी-12-एन-0574 को टक्कर मार दी। जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा।

