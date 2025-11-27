खंडवा में लव जिहाद के आरोपी अरबाज और आशिक के घर पर चला बुलडोजर, परेशान युवती ने की थी आत्महत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। हरसूद क्षेत्र में लव-जिहाद के आरोप में एक युवती की मौत के बाद गुरुवार को प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। मामले में मुख्य आरोपित अरबाज शाह और उसके चाचा आशिक शाह के दो अवैध मकानों को राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

घटना 29 अक्टूबर 2025 की है, जब जहर खाने के बाद इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया था। स्वजन ने युवती की मौत के लिए अरबाज शाह की लगातार प्रताड़ना और दबाव को जिम्मेदार बताया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्परता से जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

दोस्ती और शादी के दबाव में थी युवती, टूट गया था तय रिश्ता स्वजन के अनुसार, अरबाज शाह लंबे समय से युवती पर दोस्ती और शादी के लिए दबाव बना रहा था। फोन काल, सोशल मीडिया और मैसेज के ज़रिए लगातार परेशान करने से युवती मानसिक तनाव में रहने लगी थी। जैसे-जैसे युवती बालिग होने की उम्र के करीब आई, अरबाज का दबाव और बढ़ गया। स्वजन ने बताया कि जिस युवक से उसकी शादी तय हुई थी, वह रिश्ता भी अरबाज की दखलंदाजी और प्रताड़ना के कारण टूट गया। परिवार का कहना है कि 28 अक्टूबर को विवाद के दौरान अरबाज ने युवती के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद वह घोर तनाव में आ गई। इसी मानसिक दबाव में उसने जहर खा लिया। अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर पैदा कर दी।