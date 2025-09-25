मेरी खबरें
    MP News: पंजाब पुलिस का आरोपित हमिद हरसूद में साइबर कैफे चलाता है। पंजाब के किसी फरियादी के एक करोड़ रुपये उसके खाते में आ गए थे। पंजाब के फरियादी ने हमिद से संपर्क कर रुपये वापस देने की बात कही। हमिद ने उसे एक करोड़ रुपये लौटाने को कहा। इस पर फरियादी पंजाब से मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचा।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 09:45:24 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 09:45:24 PM (IST)
    खंडवा में साइबर कैफे वाले के खाते में आ गए एक करोड़, पैसे वापस देने के लिए कमीशन मांगा तो पड़ी मार
    खंडवा में साइबर कैफे वाले के खाते में आ गए एक करोड़ (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. मोहाली में हमिद के खिलाफ केस दर्ज
    2. इंदौर में हमिद की पिटाई भी हुई
    3. हमिद ने फरियादी से कमीशन मांगा तो पीटा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पंजाब के एक व्यक्ति ने वहां के मोहाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके एक करोड़ रुपये किसी के खाते में चले गए है। मामले में साइबर क्राइम जिला मोहाली पंजाब पुलिस जांच कर रही थी। पंजाब पुलिस ने कुछ ही दिनों की जांच में उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला, जिसके खाते में पंजाब के फरियादी के रुपये डले थे। इसके बाद आरोपित को ढूंढते हुए पंजाब पुलिस हरसूद पहुंची।

    पंजाब की साइबर क्राइम सेल ने आरोपित हमिद खान पुत्र शरीफ खान निवासी वार्ड नंबर 12 ग्राम मंजागढ़ को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए पंजाब लेकर गई है। पंजाब के मोहाली थाने में आरोपित हमिद के खिलाफ धारा 338, 340, 318,(4) 319, 336 (3) बीएनएस का अपराध दर्ज किया गया था। पंजाब पुलिस से हरसूद में आरोपित को ले जाने के लिए मोहाली पंजाब टीआई जयदीप जाकड़ साथ में प्रधान आरक्षक हरमित सिंह, मनप्रीत सिंह और आरक्षक कुलवेंद्रर सिंह पहुंचे थे।

    इंदौर में हमिद ने फरियादी से कमिशन मांगा तो पीटा

    जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस का आरोपित हमिद हरसूद में साइबर कैफे चलाता है या वह वहां काम करता है। पंजाब के किसी फरियादी का रुपये उसके खाते में डला था। पंजाब के फरियादी ने हमिद से संपर्क कर रुपये वापस देने की बात कही। हमिद ने उसे एक करोड़ रुपये लौटाने को कहा। इस पर फरियादी पंजाब से मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचा।

    हमिद भी एक करोड़ लौटाने के लिए हरसूद से इंदौर पहुंचा। यहां पंजाब के फरियादी से उसने एक करोड़ लौटाने के बदले कमीशन की मांग की। बताया जा रहा है कि एक करोड़ के बदले जब हमिद ने कमीशन मांगा तो इंदौर पहुंचे पंजाब के लोगों ने उसकी पिटाई भी की। इसके बाद हमिद हरसूद आ गया। पंजाब पुलिस उसकी तलाश में हरसूद पहुंची और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए पंजाब ले गई है।

