खंडवा में साइबर कैफे वाले के खाते में आ गए एक करोड़, पैसे वापस देने के लिए कमीशन मांगा तो पड़ी मार

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पंजाब के एक व्यक्ति ने वहां के मोहाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके एक करोड़ रुपये किसी के खाते में चले गए है। मामले में साइबर क्राइम जिला मोहाली पंजाब पुलिस जांच कर रही थी। पंजाब पुलिस ने कुछ ही दिनों की जांच में उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला, जिसके खाते में पंजाब के फरियादी के रुपये डले थे। इसके बाद आरोपित को ढूंढते हुए पंजाब पुलिस हरसूद पहुंची।

पंजाब की साइबर क्राइम सेल ने आरोपित हमिद खान पुत्र शरीफ खान निवासी वार्ड नंबर 12 ग्राम मंजागढ़ को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए पंजाब लेकर गई है। पंजाब के मोहाली थाने में आरोपित हमिद के खिलाफ धारा 338, 340, 318,(4) 319, 336 (3) बीएनएस का अपराध दर्ज किया गया था। पंजाब पुलिस से हरसूद में आरोपित को ले जाने के लिए मोहाली पंजाब टीआई जयदीप जाकड़ साथ में प्रधान आरक्षक हरमित सिंह, मनप्रीत सिंह और आरक्षक कुलवेंद्रर सिंह पहुंचे थे।