नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले शहर के वार्डों का नक्शा बदलने जा रहा है। नगर निगम प्रशासन ने आबादी के संतुलन और नगर सीमा विस्तार को ध्यान में रखते हुए वार्डों के परिसीमन की कवायद तेज कर दी है। निगम के प्रारंभिक सर्वे के मुताबिक, शहर के करीब 22 वार्डों में जनसंख्या औसत से दस से पंद्रह प्रतिशत तक कम या ज्यादा पाई गई है। ऐसे में इन बड़े और छोटे वार्डों का पुनर्गठन कर सीमाएं नए सिरे से निर्धारित की जाएंगी। इसके साथ ही शहर से सटी पांच ग्राम पंचायतों को नगर निगम सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव भी प्रक्रिया में है। यदि सीमा विस्तार और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होती है तो मौजूदा वार्डों की संख्या में बदलाव होना तय माना जा रहा है। इसका सीधा असर आगामी चुनाव के राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ेगा।

नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में वार्डों की आबादी में काफी अंतर है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां जनसंख्या निर्धारित औसत से अधिक हो गई है जबकि कुछ वार्डों में आबादी अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में परिसीमन के दौरान जनसंख्या के समान वितरण को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन वार्डों में आबादी अधिक है, उनके कुछ हिस्सों को अलग कर समीपवर्ती वार्डों में शामिल किया जा सकता है। वहीं कम आबादी वाले वार्डों में आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर उनका दायरा बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में करीब 22 वार्ड प्रभावित होने की संभावना है। इससे कई वार्डों की वर्तमान भौगोलिक पहचान भी बदल सकती है।

शहर से सटी पंचायतें होंगी निगम सीमा में शामिल शहर के आसपास तेजी से विकसित हो रही कालोनियों और आवासीय क्षेत्रों को देखते हुए नगर निगम सीमा विस्तार का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसके तहत शहर से सटी ग्राम पंचायतों को निगम में शामिल करने की कवायद चल रही है। इनमें रोशनाई, सुरगांव जोशी, नाहल्दा, छोटा बोरगांव, छैगांवदेवी ग्राम पंचायत को शामिल करने का प्रस्ताव बना है। इन पंचायतों के शामिल होने से निगम क्षेत्र का भौगोलिक दायरा बढ़ेगा। साथ ही नए आवासीय क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं और नगरीय निकाय के प्रशासनिक दायरे में लाने का रास्ता खुलेगा। हालांकि ग्राम पंचायतों को शामिल करने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय और उनके क्षेत्रफल का निर्धारण होने के बाद ही नए वार्डों की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। वार्ड बढ़ेंगे या घटेंगे, इस पर रहेगी नजर सीमा विस्तार के बाद वार्डों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं आबादी के संतुलन के लिए मौजूदा वार्डों के पुनर्गठन से संख्या में बदलाव की स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल नए वार्डों की संख्या कितनी होगी, यह परिसीमन के अंतिम प्रस्ताव पर निर्भर करेगा। प्रशासन को वार्डों का गठन करते समय जनसंख्या के साथ भौगोलिक निरंतरता और प्रशासनिक सुविधा का भी ध्यान रखना होगा। इससे यह तय होगा कि कौन-सा क्षेत्र किस वार्ड में शामिल किया जाएगा।