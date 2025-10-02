मेरी खबरें
    खंडवा में विसर्जन जुलूस में नाच रहे ग्रामीणों के बीच घुसा डीजे वाहन, पांच को कुचला, एक की मौत

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 07:05:20 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 07:05:20 PM (IST)
    HighLights

    1. पंधाना थाना क्षेत्र के अंजनगांव में हुआ हादसा
    2. हादसे के बाद चालक मौके से फरार
    3. आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंका डीजे वाहन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। विसर्जन जुलूस में नाच रहे ग्रामीणों के बीच एक तेज रफ्तार डीजे वाहन घुस गया। डीजे वाहन ने पांच लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। वहीं चार घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद डीजे वाहन का चालक फरार हो गया, वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने डीजे वाहन को मौके पर ही फूंक दिया।

    हादसे में रामदेव चौहान की मौत

    हादसा गुरुवार दोपहर पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम अंजनगांव में हुआ। जानकारी के अनुसार अंजनगांव से दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में बड़ी संख्या में अंजनगांव के ग्रामीण शामिल थे, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार डीजे वाहन आया और जुलूस में घुस गया। डीजे वाहन की चपेट में आने से 30 वर्षीय ग्रामीण रामदेव चौहान पुत्र कैलाश चौहान की मौत हो गई। वहीं ग्रामीण संजू सोलंकी, रविंद्र सोलंकी, राजेश सोलंकी व मयंक घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हर कोई घायलों को बचाने में जुट गया।

    हादसे के बाद डीजे चालक मौके से फरार

    इस दौरान डीजे वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने डीजे के वाहन में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पंधाना थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तनावपूर्ण स्थिति को पुलिस ने संभाला। इधर, घायलों को ग्रामीण पंधाना स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से दो घायलों को खंडवा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    ग्रामीण बोले- आयोजक से झगड़ा करके आ रहा था चालक

    ग्रामीणों के अनुसार अंजनगांव से ही डीजे वाहन चालक अपने वाहन को लेकर निकला था। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि डीजे वाहन का ब्रेक फेल हो गया था और वह हमारे जुलूस में घुस गया। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि डीजे वाहन वाला अंजनगांव में ही एक आयोजक से झगड़ा करने के बाद तेज रफ्तार में वाहन को लेकर आ रहा था। इस दौरान जुलूस में घुस गया। जबकि वह वाहन का रुख मोड़ भी सकता था, जिससे हादसा टलने की संभावना थी।

