खंडवा में विसर्जन जुलूस में नाच रहे ग्रामीणों के बीच घुसा डीजे वाहन, पांच को कुचला, एक की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। विसर्जन जुलूस में नाच रहे ग्रामीणों के बीच एक तेज रफ्तार डीजे वाहन घुस गया। डीजे वाहन ने पांच लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। वहीं चार घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद डीजे वाहन का चालक फरार हो गया, वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने डीजे वाहन को मौके पर ही फूंक दिया।

हादसे में रामदेव चौहान की मौत हादसा गुरुवार दोपहर पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम अंजनगांव में हुआ। जानकारी के अनुसार अंजनगांव से दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में बड़ी संख्या में अंजनगांव के ग्रामीण शामिल थे, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार डीजे वाहन आया और जुलूस में घुस गया। डीजे वाहन की चपेट में आने से 30 वर्षीय ग्रामीण रामदेव चौहान पुत्र कैलाश चौहान की मौत हो गई। वहीं ग्रामीण संजू सोलंकी, रविंद्र सोलंकी, राजेश सोलंकी व मयंक घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हर कोई घायलों को बचाने में जुट गया।