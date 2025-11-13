MP में शराब के लिए पैसे न मिलने पर पिता ने उठाया खौफनाक कदम, बच्चों को ट्रेन में अकेला छोड़ा, यात्रियों ने RPF को दी सूचना

नईदुनिया, प्रतिनिधि खंडवा: शराब के रुपये नहीं मिलने पर एक पिता उसके दो बच्चों काे ट्रेन में अकेला छोड़कर भाग गया। बच्चों को ट्रेन में अकेला रोता-बिल्खता देख यात्रियों ने इसकी सूचना आरपीएफ को दी। आरपीएफ ने बच्चों को ट्रेन से उतारा और सीडब्लूसी के सुपुर्द करने के बाद दोनों बच्चों को खंडवा के किलकारी शिशु ग्रह भेजा गया। किलकारी में बच्चों की काउसिंग करने पर स्वजन का पता चला। खंडवा आरपीएफ की मदद से बच्चों को परिवार के सुपुर्द किया गया।
मामला बीते पांच नवबंर का है। बच्चों को उनके परिवार से 12 नवंबर की शाम काे मिलवाया गया। किलकारी शिशु ग्रह खंडवा की अधीक्षक दीपमाला विद्धानी ने बताया पांच नवंबर को बुरहानपुर आरपीएफ को एक चार और एक सात वर्ष का मिला। इनकी मां ने करीब तीन साल पहले फांसी लगा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।पिता बच्चों को ध्यान नहीं रखता और शराब का सेवन करता था। पिता के परिवार के लोग अच्छे परिवार से थे और खंडवा जिले से तालुक रखते थे, उनके पास फूलों की खेती का कार्य भी है।
पिता शराब का आदि था इसलिए बच्चों की दादी और नाना से ब्लेकमेल कर रुपये लेता था।उन रुपयों से शराब पी जाता था। बच्चों के नाना जो कि भोपाल में रहते है, बच्चों के पिता ने उनसे बच्चों के लिए रुपये मांगे, नहीं देने पर भोपाल से बच्चों के साथ पांच नवंबर को ट्रेन कामयनी एक्सप्रेस से खंडवा आने के लिए निकला था।
लेकिन बच्चों को ट्रेन में छोड़कर भाग गया और बच्चे ट्रेन में बैठकर बुरहानपुर पहुंच गए। बच्चों को अकेला देख यात्रियों ने बुरहानपुर आरपीएफ को संपंर्क कर बुरहानपुर उतारा और किलकारी शिशु ग्रह खंडवा को सूचना दी।
अधीक्षक दीपमाला विद्धानी को जानकारी दी कि बच्चे ट्रेन में मिले है, इनका क्या करना है। इस पर अधीक्षक विद्धानी ने सीडब्लूसी बुरहानपुर से संपंर्क करवाया। इसके बाद बच्चों को आरपीएफ ने सीडब्लूसी बुरहानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। बच्चों का मेडिकल करवाकर किलकारी भेजने का आदेश दिया।
आरपीएफ के जवान बच्चों को लेकर खंडवा आरपीएफ टीआइ के साथ किलकारी पहुंचे। एक बच्चा जिसकी उम्र सात वर्ष से अधिक थी इसके बाद भी आरपीएफ खंडवा के निवेदन कर किलकारी ने उनके अपने पास अस्थाई रुप से रखा। किलकारी में बच्चे करीब सात दिन रहे। काउसलिंग के बच्चों से उनके परिवार के बारे में पता चला। इसके बाद आरपीएफ के सहयाेग से उनके परिवार को खोजा गया। 12 नंवबर को बच्चों परिवार के सुपुर्द किया गया।
