MP में शराब के लिए पैसे न मिलने पर पिता ने उठाया खौफनाक कदम, बच्चों को ट्रेन में अकेला छोड़ा, यात्रियों ने RPF को दी सूचना

नईदुनिया, प्रतिनिधि खंडवा: शराब के रुपये नहीं मिलने पर एक पिता उसके दो बच्चों काे ट्रेन में अकेला छोड़कर भाग गया। बच्चों को ट्रेन में अकेला रोता-बिल्खता देख यात्रियों ने इसकी सूचना आरपीएफ को दी। आरपीएफ ने बच्चों को ट्रेन से उतारा और सीडब्लूसी के सुपुर्द करने के बाद दोनों बच्चों को खंडवा के किलकारी शिशु ग्रह भेजा गया। किलकारी में बच्चों की काउसिंग करने पर स्वजन का पता चला। खंडवा आरपीएफ की मदद से बच्चों को परिवार के सुपुर्द किया गया।

मामला बीते पांच नवबंर का है। बच्चों को उनके परिवार से 12 नवंबर की शाम काे मिलवाया गया। किलकारी शिशु ग्रह खंडवा की अधीक्षक दीपमाला विद्धानी ने बताया पांच नवंबर को बुरहानपुर आरपीएफ को एक चार और एक सात वर्ष का मिला। इनकी मां ने करीब तीन साल पहले फांसी लगा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।पिता बच्चों को ध्यान नहीं रखता और शराब का सेवन करता था। पिता के परिवार के लोग अच्छे परिवार से थे और खंडवा जिले से तालुक रखते थे, उनके पास फूलों की खेती का कार्य भी है।