    खंडवा के गांवों में फ्लोराइड ने पीले किए युवाओं के दांत, एसडीएम भी रह गए हैरान

    MP News: खास बात यह रही कि ग्राम कुंडियामाल में एसडीएम खतेड़िया ने एक युवा के दांतों को पीला देख कहा कि इतनी कम उम्र में व्यसन करना अच्छी बात नहीं है। ...और पढ़ें

    By Manish KareEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 10:05:14 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 10:05:14 PM (IST)
    खंडवा के गांवों में फ्लोराइड ने पीले किए युवाओं के दांत, एसडीएम भी रह गए हैरान
    खंडवा के गांवों में फ्लोराइड ने पीले किए युवाओं के दांत

    HighLights

    1. पानी मे फ्लोराइड होने से बच्चों के दांत हो रहे पीले
    2. पीले दांत देख एसडीएम ने कहा, इतना व्यसन अच्छी बात नहीं
    3. युवा ने कहा- पानी में फ्लोराइड से खराब हुए दांत

    नईदुनिया न्यूज, किल्लोद। नलजल योजना के तहत लगे संयंत्रों का निरीक्षण करने शनिवार को हरसूद एसडीएम आरसी खतेड़िया क्षेत्र के कुछ गांव में पहुंचे। उन्होंने पलानी रैय्यत, लहाड़पुर माल, नांदिया रैय्यत, मिनावां रैय्यत, कुंडियामाल, गरबड़ीमाल ऐसे छह गांव का निरीक्षण किया जहां कार्य पूर्ण हो गया है और योजना ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हो चुकी है। इस दौरान कई स्थानों पर कमी देख एसडीएम खतेड़िया ने ग्राम पंचायत और पीएचई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और सुधार के निर्देश दिए।

    खास बात यह रही कि ग्राम कुंडियामाल में एसडीएम खतेड़िया ने एक युवा के दांतों को पीला देख कहा कि इतनी कम उम्र में व्यसन करना अच्छी बात नहीं है। जवाब में युवा ने कहा कि साहब हम किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते हैं, यहां के पानी के पीने से सभी के दांत पीले हो रहे हैं। पूछताछ में सामने आया तो पता चला कि पानी में फ्लोराईड की मात्रा है। यही नहीं इसी प्रकार का मामला ग्राम गरबड़ीमाल में भी देखा गया।


    इसे लेकर एसडीएम खतेडिया ने पीएचई के एसडीओ करण वास्कले को सुधार के निर्देश दिए।जवाब में एसडीओ वास्कले ने कहा कि फ्लोराईड की समस्या मार्च, अप्रैल और मई माह में आती है, तब इसे लेकर कार्य किया जाएगा।.गरबड़ीमाल में बोरवेल रिचार्ज के प्रणाली में कमी: ग्राम गरबड़ीमाल में एसडीएम खतेड़िया से ग्रामीणों ने पंचायत द्वारा जल संचय के तहत बनाए बोरवेल रिचार्ज में अनियमितता की शिकायत की।

    एसडीएम खतेडिया ने जब मौके पर जाकर देखा तो यहां पांच फीट के स्थान पर मात्र एक फीट की गहराई और लंबाई.चौड़ाई भी कम मिली।अस बात पर एसडीएम खतेड़िया ने मौके पर मौजूद रोजगार सहायक राधेश्याम सिसोदिया को फटकार लगाई।खास बात यह रही कि मौके पर सरपंच संगीताबाई पंवार और सचिव शांतिलाल मीणा नहीं थे।ग्रामीणों ने कचरे से भरा एक कूप बताया और कहा कि इसकी बू से परेशानी हो रही है।

    गांव की स्वच्छता को लेकर एसडीएम ने रोजगार सहायक को फटकार लगाई और कूप सफाई के निर्देश दिए।ग्रामीणों को एसडीएम ने आश्वस्त करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।इसे लेकर क्षेत्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजनारायण सिंह ने कहा कि अगर समय रहते यहां के लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।वर्सन---ग्राम गरबड़ीमाल में ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच करने पर बोरवेल रिचार्ज के ढ़ांचे में अनियमितता पाई गई है।

    इसे लेकर कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी गई है।गांव के कूप में फैली गंदगी को लेकर पंचायत को सफाई के निर्देश दिए हैं।कुंडियामाल और गरबड़ीमाल के पानी में फ्लोराईड की समस्या सामने आई है मौके पर मौजूद पीएचई के एसडीओ करण वास्कले को सुधार के निर्देश दिए गए हैं।. -आरसी खतेड़िया, एसडीएम हरसूद।

