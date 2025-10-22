पति को लोडिंग वाहन पर ड्राइवरी करने भेजा, पत्नी के साथ मालिक ने किया दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पति काे अपने लोडिंग वाहन पर ड्रायवरी करने भेज वाहन मालिक ने ड्रायवर की पत्नी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पंधाना पुलिस ने आरोपित वाहन मालिक को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

मामला पंधाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने पंधाना पुलिस को शिकायत में बताया कि आरोपित दिलीप कुशवाह पुत्र चंपालाल कुशवाह निवासी पिपलोद 16 अगस्त 20424 को घर आया और बोला कि तेरा पति कहां है।

मैंने कहा कि आपकी ही तो गाड़ी पर ड्राइवरी करने गया है। इसके बाद आरोपित घर के अंदर घुसा और मेरे साथ दुष्कर्म किया।

आरोपित बोला कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा और मेरे साथ दुष्कर्म करते रहा। आरोपित से परेशान होकर मैंने ने सारी घटना पति को बताई।

इसके बाद हम थाने आए और शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित दिलीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।