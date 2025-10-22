मेरी खबरें
    खंडवा में घर में घुसकर वृद्धा से दरिंदे ने किया दुष्कर्म, गांव वाले बोले हमारे हाथ लगता तो मार ही डालते

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 05:44:36 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 05:46:28 PM (IST)
    खंडवा में घर में घुसकर वृद्धा से दरिंदे ने किया दुष्कर्म, गांव वाले बोले हमारे हाथ लगता तो मार ही डालते
    खंडवा में बुजुर्ग महिला से दुष्‍कर्म।

    HighLights

    1. घर में अकेली रहती है महिला, ग्रामीण बोले-पकड़ में आ जाता तो मारते।
    2. मूंदी थाना क्षेत्र का मामला, आरोपित के खिलाफ केस दर्ज, तलाश शुरू।
    3. हरदा जिले के नशेड़ी ने दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की कोशिश की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले में एक शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है। जहां एक बुजुर्ग महिला को नशेड़ी ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। नशेड़ी ने दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज उसकी तलाश शुरु की है। मामला मूंदी थाना क्षेत्र का है।

    जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर एक नशेड़ी वृद्धा के घर में घुसा और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वृद्धा ने विरोध किया तो दरिंदे ने गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। इसके बाद वृद्धा ने शाेर मचाया तो आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे तब तक दरिंदा फरार हो गया।


    पुलिस के अनुसार, महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित राजकुमार पुत्र सज्जन निवासी कांकरिया जिला हरदा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपित कुछ सालों से मूंदी थाना क्षेत्र में अपने बहन-जीजा के घर रहता था।वो रबी सीजन में किसानों के खेतों में सिंचाई का ठेका लेता था।

    आरोपित नशेड़ी है, दीपावली के दिन भी उसने शराब पी रखी थी।गांव में ही एक वृद्ध महिला उसके घर में अकेली रहती है। 64 वर्षीय महिला ज्यादातर समय बीमार रहती है।नशे में धुत आरोपित मंगलवार दोपहर एक बजे के करीब वृद्धा के घर पहुंचा और दुष्कर्म किया।

    लोगों ने काफी देर ढूंढा, मिला नहीं

    ग्रामीणों ने बताया कि, महिला के चिल्लाने के बाद कुछ बच्चे, जो वहां आसपास थे, वो पहुंच गए। दरिंदा उस समय भाग निकला। लोगों ने उसे काफी देर तक ढूंढ़ा लेकिन वह नहीं मिला। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, ग्रामीणों ने कहा कि हम पहुंचे तब तक दरिंदा भाग गया, हमारे हाथ लग जाता तो मार डालते। ग्रामीणों में आक्रोश देख मूंदी पुलिस ने भी गांव में डेरा जमाकर रखा है।

