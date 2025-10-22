खंडवा में घर में घुसकर वृद्धा से दरिंदे ने किया दुष्कर्म, गांव वाले बोले हमारे हाथ लगता तो मार ही डालते

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले में एक शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है। जहां एक बुजुर्ग महिला को नशेड़ी ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। नशेड़ी ने दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज उसकी तलाश शुरु की है। मामला मूंदी थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर एक नशेड़ी वृद्धा के घर में घुसा और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वृद्धा ने विरोध किया तो दरिंदे ने गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। इसके बाद वृद्धा ने शाेर मचाया तो आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे तब तक दरिंदा फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार, महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित राजकुमार पुत्र सज्जन निवासी कांकरिया जिला हरदा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपित कुछ सालों से मूंदी थाना क्षेत्र में अपने बहन-जीजा के घर रहता था।वो रबी सीजन में किसानों के खेतों में सिंचाई का ठेका लेता था। आरोपित नशेड़ी है, दीपावली के दिन भी उसने शराब पी रखी थी।गांव में ही एक वृद्ध महिला उसके घर में अकेली रहती है। 64 वर्षीय महिला ज्यादातर समय बीमार रहती है।नशे में धुत आरोपित मंगलवार दोपहर एक बजे के करीब वृद्धा के घर पहुंचा और दुष्कर्म किया।