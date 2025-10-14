खंडवा में दिनदहाड़े दो लाख की चोरी, सेवानिवृत्त शिक्षक की स्कूटी की डिक्की उचकाकर रुपये ले गए बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। शहर के बीचों बीच बाम्बे बाजार इलाके में सोमवार दोपहर एक सनसनीखेज चोरी की वारदात सामने आई है। सेवानिवृत्त शिक्षक की स्कूटी की डिक्की से बदमाशों ने दिनदहाड़े दो लाख रुपये नगद और चेकबुक उड़ा ली। पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

खरीदारी के लिए जा रहे थे शिक्षक शास्त्री नगर निवासी श्याम सुंदर पुत्र भय्यालाल सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच वे एसबीआई बाम्बे बाजार शाखा से दीपावली की खरीदारी के लिए दो लाख रुपये नगद निकालकर स्कूटी की डिक्की में रखे थे। इसके बाद वे बाम्बे बाजार स्थित बैंक आफ इंडिया के बाहर स्कूटी खड़ी कर पास के बाथरूम की ओर चले गए।

संदेह हुआ तो लौटे, लेकिन तब तक बदमाश फरार श्याम सुंदर ने बताया जैसे ही मैं कोने तक पहुंचा, मुझे लगा कि मेरी स्कूटी के पास कोई खड़ा है। शक होने पर मैं तुरंत लौटा तो देखा कि वह व्यक्ति तेजी से भागने लगा। मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने से वह नजरों से ओझल हो गया।” जब उन्होंने वापस आकर डिक्की खोली, तो उसमें रखे दो लाख रुपये और चेकबुक गायब थे। रुपये पीली थैली में रखे थे, जिनमें 500-500 रुपये की चार गड्डियां थीं। सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो संदिग्ध घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने तुरंत कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दो संदिग्ध युवक बाइक से भागते हुए नजर आए। एक युवक नीली शर्ट में दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में पीड़ित के रुपये थे। दूसरा युवक बाइक स्टार्ट किए खड़ा था और दोनों कुछ ही क्षणों में वहां से फरार हो गए। हालांकि फुटेज धुंधली होने के कारण दूसरे युवक की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है।