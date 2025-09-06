ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में भगवा ध्वज पर लिखा 'इस्लाम जिंदाबाद', खंडवा में फहराए गए तालिबानी झंडे

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। शहर में शुक्रवार को निकाले गए ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने और शहर का माहौल बिगाड़ने के प्रयास का मामला सामने आया है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि जुलूस में भगवा ध्वज पर 'इस्लाम जिंदाबाद' लिखा गया और तालिबानी झंडे फहराए गए।

पाकिस्तान आर्मी का गीत भी बजाने का आरोप यह भी आरोप है कि शहर के कल्याणगंज क्षेत्र का नाम कल्लनअली गंज लिखा गया। गणेश पंडालों के समीप पटाखे फोड़े गए। जुलूस के दौरान पाकिस्तान आर्मी का गीत भी बजाने का आरोप है। इस मामले में देर रात हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद कोतवाली पुलिस ने देर रात तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 223 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि असमाजिक तत्वों की पहचान के लिए जुलूस के वीडियो और फुटेज चेक किए जा रहे हैं।