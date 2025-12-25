मेरी खबरें
    बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन करने पहुंचीं Kangana Ranaut, पूजा-अर्चना के बाद मांगी ये खास मन्नत

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 01:55:53 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 01:55:53 PM (IST)
    बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन करने पहुंचीं Kangana Ranaut, पूजा-अर्चना के बाद मांगी ये खास मन्नत
    ओंकारेश्वर के दर्शन करने पहुंचीं कंगना रनौत।

    1. ओंकारेश्वर के दर्शन करने पहुंचीं कंगना रनौत।
    2. एक्ट्रेस ने पूजा-अर्चना के बाद मांगी ये मन्नत।
    3. भाजपा पदाधिकारी-कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

    नईदुनिया न्यूज, ओंकारेश्वर। अभिनेत्री और मंडी लोकसभा की सांसद कंगना रनौत मंगलवार को ओंकारेश्वर पहुंची। हेलीपैड पर उनकी आगवानी भाजपा नेताओं ने की। उन्होंने नर्मदा तट स्थित भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी राजा राव पुष्पेंद्र सिंह द्वारा उनका स्वागत किया गया।

    दर्शन के दौरान सांसद रनौत ने भगवान ओंकारेश्वर का अभिषेक कर देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन उपरांत मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के तट पर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन से मन को अत्यंत शांति मिली। उन्होंने ओंकारेश्वर की दिव्यता, अध्यात्मिक वातावरण और व्यवस्थाओं की सराहना की।


    रनौत के आगमन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। उनके दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान भाजपा नेता श्याम मौर्य सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी-कार्यकर्ता उपस्थित थे।

