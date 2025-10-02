मेरी खबरें
    खंडवा हादसा: तालाब में था चार से पांच फीट पानी, अंधेरे में वाहनों की लाइट जलाकर चला रेस्‍क्‍यू

    जब ट्राली तालाब में पलटी तो लोग बाहर नहीं निकल पाए।दबने से उनकी मौत होना बताया जा रहा है।बताया यह भी जा रहा है कि ट्राली में सवार सभी लोग आदिवासी थे, इनमें 13 से 16 साल तक के बच्चे भी थे, लगभग सभी लोग तैरना भी जानते थे, लेकिन वह ट्राली में से बाहर नहीं निकल पाए।वहीं घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 09:10:58 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 09:10:58 PM (IST)
    फोटाे-घटनास्थल पर रात में चला रेस्क्यू आपरेशन। फोटो-मौके पर एनडीआरएफ भी पहुंची।

    HighLights

    1. ट्राली में लगी थी जाली, पलटी तो लोग दब गए, चालक मौके से फरार हुआ।
    2. लाइट की व्यवस्था नहीं होने से रात में वाहनों के लाइट के बीच चला रेस्क्यू।
    3. सीएम ने की मृतकों के स्वजन को चार-चार लाख की आर्थिक सहायता घोषित।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पंधाना थाना क्षेत्र के अर्दला तालाब में बड़ा हो हादसा हो गया।पुलिया से ट्रैक्टर ट्राली पलटने से हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है।पाडलाफाटा के ग्रामीण दुर्गा विसर्जन के लिए तालाब में पहुंचे थे।बताया जा रहा है कि तालाब में करीब चार से पांच फीट पानी था।ट्रैक्टर की ट्राली में जाली लगी हुई थी, इसलिए जब ट्राली तालाब में पलटी तो लोग बाहर नहीं निकल पाए।दबने से उनकी मौत होना बताया जा रहा है।बताया यह भी जा रहा है कि ट्राली में सवार सभी लोग आदिवासी थे, इनमें 13 से 16 साल तक के बच्चे भी थे, लगभग सभी लोग तैरना भी जानते थे, लेकिन वह ट्राली में से बाहर नहीं निकल पाए।वहीं घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया।कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि रात आठ बजे तक 10 शवों को तालाब से बाहर निकाला गया था।रात आठ बजे तक एक बालिका मिसिंग थी, जो नहीं मिल पाई।आठ वर्षीय बालिका का नाम चंदा बताया जा रहा है।जिसकी तलाश जारी थी।रात करीब साढ़े आठ बजे चंदा का शव भी तालाब से निकाला गया।रेस्क्यू आपरेशन के लिए बुरहानपुर और ओंकारेश्वर से भी एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची।कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि मृतकों को आरबीसी की धारा के तहत चार-चार लाख रुपये की राहत राशि देने के साथ ही शासन से राहत दिलवाने की के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पूर्व में पंधाना विधानसभा के छैगांव माखन थाना क्षेत्र के ग्राम कोंडावद में हुए हादसे में मृतकों को विधायक के प्रयास से पीएम रिलिफ फंड से भी राहत दिलवाई गई थी। इस हादसे के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। मौके पर प्रशासनीक-पुलिस, एनडीआरएफ की टीम तैनात है।घटनास्थल पर लाइट की व्यवस्था नहीं होने से वाहनों के प्रकाश में भी रेस्क्यू चलाया गया।इसके बाद एमपीइबी की टीम ने यहां लाइट और अन्य संसाधन जुटाए गए।मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने घटना पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की।राहत राशि की घोषणा भी की।

    कोटवार ने रोका पर नहीं माना चालक

    बताया जा रहा है कि तालाब पर जाने के लिए पुराना रोड है, जहां एक पुलिया बनी हुई है।तालाब में ज्यादा पानी होने पर यह यह पुलिया डूब जाती है, लेकिन वर्तमान में तालाब में पानी कम था, पुराने रोड पर तालाब के पास एक कोटवार की ड्यूटी भी लगी थी, कोटवार ने ट्रैक्टर चालक को तालाब के अंदर जाने से रोका भी था, लेकिन वो माना, पुलिया पर हल्का पानी था, ट्रैक्टर पुलिया पार करते समय पहिया नीचे उतरने से ट्राली-ट्रैक्टर सहित तालाब में गिर गई। ट्राली में ही ग्रामीणों के साथ दुर्गा प्रतिमा भी रखी हुई थी।जब ट्रैक्टर ट्राली तालाब में पलटी तो मूर्ति और ट्राली के नीचे लोग दब गए।

    फलिए में 30 से 32 झोपडिया

    पाडला फाटा फलिया में सभी आदिवासी परिवार रहते हैं।यहां आदिवासियों के 30 से 40 झोपड़ियां अलग-अलग स्थानों पर बनी हुई है।सभी ने नौ दिन तक हर्षाेल्लास से मिलकर नवरात्र पर्व मनाया।अंतिम दिन विर्सजन के दौरान गांव में बड़ा हादसा होने से गांव में मातम पसर गया।शाम में किसी के घर चुल्हा नहीं जला।

    हादसे की खबर में बाक्स

    पंधाना विधानसभा में छह माह में दूसरा बड़ा हादसा

    करीब छह माह पूर्व पंधाना विधानसभा के छैगांव थाना अंतर्गत दो अप्रैल को गणगौर विर्सजन के लिए पुराने कुएं की सफाई करते समय जहरीली गैस का रिसाव होने पर आठ लोगों की मौत हो गई थी।अब दो अक्टूबर को पंधाना विधानसभा क्षेत्र में ही यह दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। जिसमें

    11 लोगों की मौत हुई है।

    तीन आइसीयू में भर्ती

    सिविल सर्जन अनिरुद्ध कौशल ने बताया कि अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तीन तीन लोग 16 वर्षीय सानू पुत्र थावर सिंंह, 18 वर्षीय सोनू पुत्र रिझू, 17 वर्षीय मंजूला पुत्री मांगीलाल को जिला अस्पताल के आइसीयू में भर्ती किया गया है। यहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।इधर, पंधाना अस्पताल में रखे गए 11 शवों का रात में ही पीएम भी किया जा रहा है

