पीएम स्वनिधि योजना में खंडवा नगर निगम को प्रदेश में प्रथम स्थान

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। नगर पालिक निगम खंडवा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में प्रथम रैंक हासिल की है। महापौर अमृता अमर यादव के मार्गदर्शन और नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत के नेतृत्व में किए गए योजनाबद्ध और समन्वित प्रयासों से यह सफलता मिली है।

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की छह माह की अवधि (एक अक्टूबर 2025 से मार्च 2026) के लिए खंडवा नगर निगम को 2886 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें 15 हजार रुपये के 1338 प्रकरण, 25 हजार रुपये के 937 प्रकरण और 50 हजार रुपये के 611 प्रकरण सम्मिलित हैं। 3919 प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए गए। इनकी स्वीकृति और वितरण 67 प्रतिशत रहा। बैंकों ने अब तक 1940 प्रकरणों में ऋण वितरण किया है।