मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पीएम स्वनिधि योजना में खंडवा नगर निगम को प्रदेश में प्रथम स्थान

    नगर पालिक निगम खंडवा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रदेश के 16 नगर निगमों में पहला स्थान हासिल किया है। महापौर और आयुक्त क ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 09:23:18 AM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 09:23:18 AM (IST)
    पीएम स्वनिधि योजना में खंडवा नगर निगम को प्रदेश में प्रथम स्थान
    खंडवा नगर निगम ने दर्ज की बड़ी उपलब्धि। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 2886 प्रकरणों का लक्ष्य, 67 प्रतिशत ऋण वितरण
    2. 1940 हितग्राहियों को बैंकों से ऋण स्वीकृत
    3. एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया का अहम योगदान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। नगर पालिक निगम खंडवा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में प्रथम रैंक हासिल की है। महापौर अमृता अमर यादव के मार्गदर्शन और नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत के नेतृत्व में किए गए योजनाबद्ध और समन्वित प्रयासों से यह सफलता मिली है।

    बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की छह माह की अवधि (एक अक्टूबर 2025 से मार्च 2026) के लिए खंडवा नगर निगम को 2886 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें 15 हजार रुपये के 1338 प्रकरण, 25 हजार रुपये के 937 प्रकरण और 50 हजार रुपये के 611 प्रकरण सम्मिलित हैं। 3919 प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए गए। इनकी स्वीकृति और वितरण 67 प्रतिशत रहा। बैंकों ने अब तक 1940 प्रकरणों में ऋण वितरण किया है।


    इस उपलब्धि में स्टेट बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जमीनी स्तर पर हुआ कार्य नगर निगम द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत नियमित शिविर, घर-घर संपर्क, दस्तावेज सत्यापन, प्रोफाइलिंग एवं फील्ड स्तर पर कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसी निरंतरता, समन्वय एवं टीमवर्क के चलते खंडवा नगर पालिक निगम ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.