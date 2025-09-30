मेरी खबरें
    Khandwa News: सिकलीगर मुड्डा सिह काे ढूंढ रही थी इंदौर, खरगोन व दीगर राज्यों की पुलिस

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 06:32:25 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 06:36:45 PM (IST)
    पदम नगर पुलिस की गिरफ्त में सिकलीगर मुड्डा सिंह।

    HighLights

    1. 10 हजार का इनामी पिस्टल निर्माता फरार मुड्डा सिंह गिरफ्तार।
    2. 10 देशी कट्टे, पिस्टल सहित पिस्टल बनाने का बहुत सामान जब्‍त।
    3. देवास से तैयार करवावर खरगाेन में तैयार करवाते थे नई पिस्टलें।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। देवास से तैयार करवाकर खरगोन जिले के सग्निूर देसी कट्टे व पिस्टल डिलिवर करने जा रहे तीन आरोपितों को पदमनगर पुलिस ने पकड़ा था।वहीं पिस्टल निर्माता सिकलीगर मुड्डा सिह फरार था, पुलिस ने उसे भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।मुड्डा सिंह को इंदौर, खरगोन व दीगर राज्यों की पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। उसे पकड़ने में सफलता पदम नगर पुलिस को मिली।आरोपित के कब्जे से पुलिस ने 10 देशी कट्टे, पिस्टल सहित पिस्टल बनाने का भारी मात्रा में सामान जप्त किया।मामले का खुलासा एसपी मनोज राय ने मंगलवार को किया।

    पदम नगर थाना प्रभारी प्रवीण आर्य को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बिना नंबर की सफेद रंग की कार में तीन व्यक्ति पुनासा तरफ से आ रहे है। इनके पास पिस्टलें व पिस्टल बनाने का सामान हो सकता है।सूचना पर विश्वास कर गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण), पुलिस उपमहानिरीक्षक ग्रामीण रेंज खरगोन, एसपी मनोज कुमार राय के निर्देशन में एक टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया गया।

    कार में चार बोरियों में भरी थी पिस्टलें व सामान

    टीम ने कार में से तीनों आरोपित विक्रम पुत्र मानसिह, रवि पुत्र सालकराम, जितेंद्र पुत्र दिलीप जोशी को पकड़ा।उनके कब्जे से एक देशी पिस्टल मिली, उक्त तीनों आरोपितों की बिना नंबर की कार की तलाशी ली। जिसमें पीछे की ओर चार बोरियों में पिस्टल बनाने का सामान, जिसमें भारी मात्रा में बैरल व चौकोर शटर नली मिली (जिसका उपयोग पिस्टल निर्माण में किया जाता है) जिसमें लोहे की बैरल 350 नग तथा लोहे के शटर नली 297 नग इस प्रकार कुल 647 नग तथा उक्त कार जप्त कर कब्जा पुलिस ने लिया।

    खातेगांव से तैयार करवाई थी, सिग्नूर ले जा रहे थे

    पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उक्त पिस्टल बनाने का सामान नारायण तिवारी निवासी खातेगांव जिला देवास से तैयार कराकर मुड्डा सिंह निवासी ग्राम सिग्नूर जिला खरगोन को नई पिस्टलें तैयार करने हेतु डिलिवर करने जा रहे थे।उक्त सूचना के आधार पर पिस्टल बनाने वाले लेथ मशीन आपरेटर नारायण तिवारी को खातेगांव से गिरफ्तार किया गया था।आरोपियों के विरुद्ध थाना पदमनगर में अपराध क्रमांक 209/25 धारा 25 (1-बी) (ए) आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपितों को जिला जेल खंडवा भेजा गया।

    मुड्डा सिह पर था 10 हजार का इनाम

    प्रकरण में घटना दिनांक से फरार आरोपित मुड्डा सिंह की तलाश लगातार पदमनगर पुलिस कर रही थी।उक्त फरार आरोपित मुड्डा सिह पर एसपी राय ने 10 हजार का इनाम रखा था। मुखबिर की सूचना पर एएसपी (शहर) महेंद्र तारनेकर, एएसपी (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी एवं सीएसपी अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य द्वारा उनि हर्ष सोनगरे, सउनि केमर रावत टीम को लेकर ग्राम सिग्नूर आरोपित के घर पहुंचे।जहां मुड्डा सिहं हाजिर मिला।उसकी निशादेही पर भारी मात्रा में नौ देशी कट्टे एवं एक देशी पिस्टल व पिस्टल बनाने का सामान जप्त किया गया।आरोपित को धारा धारा 25 (1-बी) (ए) 25(1)(A) आर्म्स एक्ट एवं संगठित अपराध की धारा 111 बीएनएस के गिरफ्तार किया गया।

