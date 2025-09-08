मेरी खबरें
    Khandwa News: ईद मिलादउन्नबी के जुलूस में हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले आसिफ, नईम, लुकमान पर केस दर्ज

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 06:35:17 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 07:19:04 PM (IST)
    1. गुड़ी में ईद मिलादउन्नबी के जुलूस के दौरान कलेक्टर के आदेश का भी किया था उल्लंघन।
    2. पदाधिकारी आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाना परिसर में अड़े रहे थे।
    3. कोतवाली पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। गुड़ी में ईद मिलादउन्नबी के जुलूस के दौरान सकल हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाले व कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने वाले चार नामजद लोगों के खिलाफ फरियादी की शिकायत पर पिपलोद पुलिस ने केस दर्ज किया है। पिपलोद पुलिस चारों की तलाश कर रही है, टीआई सुरेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जल्द ही चारों को गिरफ्तार करेंगे।

    पुलिस के अनुसार फरियादी नंदकिशोर पुत्र अनोखीलाल जायसवाल निवासी ग्राम गुड़ीखेड़ा ने हरिशंकर लोधे, शुभम जायसवाल, शुभम पटेल के साथ शिकायत की थी, छोटू पुत्र अनवर, आसिफ पुत्र सफी (मौलाना), नईम पुत्र मेहबुब और लुकमान पुत्र इकबाल सभी निवासी ग्राम गुड़ी ने पांच सितंबर को ईद मिलादउन्नबी के जुलूस में सकल हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया।

    पुलिस के अनुसार आवदेन की जांच में इन चारों आरोपितों के द्वारा कलेक्टर खंडवा द्वारा जारी धारा 163 बीएनएसएस के तहत जारी किए आदेश का उल्लंघन करना पाए जाने पर धारा 299, 223 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है।

    खंडवा में भी दर्ज तीन अज्ञात पर दर्ज हुआ था प्रकरण

    खंडवा शहर में भी ईद मिलादउन्नबी के जुलूस के दौरान भगवा झंडे का अपमान करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने पर सकल हिंदू समाज ने कोतवाली थाने में प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी।

    पदाधिकारी आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर काफी देर तक थाना परिसर में अड़े रहे। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में दो-तीन अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

    हिंदू संगठनों ने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी।

