लोहा चोरी में नाकाम रहने पर साथी की कर दी हत्या... गमछे से घोंटा गला, नर्मदा नदी में फेंका शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ग्राम कटार के निकट करीब ढ़ाई माह पहले नर्मदा नदी से बरामद क्षतविक्षत शव की गुत्थी मोरटक्का पुलिस ने सुलझा ली है। पड़ताल में मामला हत्या का सामने आया था।
उसके साथी द्वारा गमछे से गला घोटकर हत्या के बाद शव नर्मदा नदी में फेंक दिया था। चोरी में मिली नाकामी की रंजिश में हत्या करने की बात सामने आई है। आरोपित हत्या के एक अन्य मामले में जेल में है।
मांधाता थाना प्रभारी अनोप सिंदिया ने बताया कि छह जून को मिली क्षत विक्षत शव की आसपास पूछताछ और कपड़ों से पहचान ग्राम बडूद जिला खरगोन निवासी 39 वर्षीय सालकराम पुत्र किशोरीलाल के रूप में हुई थी। मौत की वजह संदिग्ध लगने से पुलिस द्वारा बारिकी से पड़ताल की गई।
पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत होने से सामने आने पर उसके साथ रहने वालों व गतिविधियों की पड़ताल की गई। इस बीच सनावद पुलिस द्वारा हत्या के एक अन्य मामले में पकड़े गए बदमाश धनिया उर्फ धर्मेंद्र पुत्र गणपत तंवर निवासी बडूद ने पूछताछ के दौरान सालकराम की हत्या करने की बात भी कबूल की।
इस आधार पर मोरटक्का और मांधाता पुलिस द्वारा आरोपित धर्मेंद्र से पूछताछ करने पर उसने बताया कि सालकराम के साथ उसने लोहा चोरी की योजना बनाई थी। इसमें वे सफल नहीं हो सकें। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था।
इस रंजिश के चलते 20 जून को नर्मदा किनारे शराब पीने के बाद गमछे से धर्मेंद्र का गला घोट कर हत्या कर शव नर्मदा नदी में फेंक दिया था। करीब छह दिन बाद 26 जून को नर्मदा से क्षतविक्षत शव बरामद हुआ था।
थाना प्रभारी सिंदिया ने बताया कि हत्या की पुष्टि होने पर आरोपित 40 वर्षीय धनिया उर्फ धर्मेंद्र पुत्र गणपत तंवर निवासी ग्राम बडूद थाना सनावद जिला खरगोन के विरूद्ध हत्या की धारा 103(1)238 बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपित जेल में होने से उसकी वहीं गिरफ्तारी लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी।